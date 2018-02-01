У Дніпрі горіла лікарня: фото та відео пожежі

У четвер, 1 лютого, у Дніпрі виникла пожежа в приміщенні багатопрофільної лікарні по вулиці Титова

За даними ДСНС, горіли простінки та перекриття на загальній площі 20 квадратних метрів на 4-му поверсі поліклінічного відділення.

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З приміщення поліклініки до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів самостійно вийшли близько 450 осіб.

Пожежа у лікарні Дніпра

Пожежу локалізовано о 14:20 та о 14:58-ліквідовано. До ліквідації залучено 50 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

Загиблих та постраждалих не виявлено.

Ймовірна причина пожежі наразі встановлюється.