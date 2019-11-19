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      Посеред будинків у Дніпрі вибухнула граната: місцеві жителі виявили труп чоловіка – відео, фото

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      У Дніпрі після вибуху виявили труп чоловіка: фото, відео / "Інформатор"

      У Дніпрі на вулиці Гладкова стався гучний вибух. Місцеві жителі кажуть про одного загиблого. Наразі місце інциденту оточила поліція.

      Як пишуть користувачі у фейсбук-групі "12 район", тіло чоловіка виявили одразу після вибуху у дворі, його вже забрали. Також очевидці розповідають, що після вибуху уламки влучили у балкони навколишніх будинків.

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      На вулиці Глушкова у Дніпрі виявили тіло чоловіка після вибуху: відео 18+ 

      За інформацією ресурсу "Інформатор", загиблий власне і став жертвою вибуху, він зазнав серйозних поранень, внаслідок чого й загинув. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини інциденту.

      У ДСНС Дніпропетровської області у коментарі 24 каналу розповіли, що до них ніхто щодо вибуху на вулиці Глушкова не звертався. У поліції, зі свого боку зазначили, попередньо, вибухнула граната. Загиблому чоловікові було 44 роки. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Мовиться про статті:

      • незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
      • умисне вбивство.

      Правоохоронці вважають, що чоловік хотів накласти на себе руки та підірвав гранату навмисне. Також слідчі перевіряють інші версії.

      Крім того, у поліції уточнили, що вибух стався на подвір'ї. Більше ніхто не постраждав. 

      Увага! Фото 18+!

      Місце вибуху на вулиці Глушкова у Дніпрі 

      До слова, нещодавно у Рівному невідомий кинув гранату у подвір’я будинку, що належить співвласнику "Речового ринку", ексдепутату Рівненської ради Володимиру Рабінюку. У момент вибуху там перебувала його донька. На щастя, вона не постраждала.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Жертви Кримінал Кримінальні новини Поліція Новини Дніпра Вибух
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