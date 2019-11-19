Посеред будинків у Дніпрі вибухнула граната: місцеві жителі виявили труп чоловіка – відео, фото
У Дніпрі на вулиці Гладкова стався гучний вибух. Місцеві жителі кажуть про одного загиблого. Наразі місце інциденту оточила поліція.
Як пишуть користувачі у фейсбук-групі "12 район", тіло чоловіка виявили одразу після вибуху у дворі, його вже забрали. Також очевидці розповідають, що після вибуху уламки влучили у балкони навколишніх будинків.
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На вулиці Глушкова у Дніпрі виявили тіло чоловіка після вибуху: відео 18+
За інформацією ресурсу "Інформатор", загиблий власне і став жертвою вибуху, він зазнав серйозних поранень, внаслідок чого й загинув. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини інциденту.
У ДСНС Дніпропетровської області у коментарі 24 каналу розповіли, що до них ніхто щодо вибуху на вулиці Глушкова не звертався. У поліції, зі свого боку зазначили, попередньо, вибухнула граната. Загиблому чоловікові було 44 роки. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Мовиться про статті:
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
- умисне вбивство.
Правоохоронці вважають, що чоловік хотів накласти на себе руки та підірвав гранату навмисне. Також слідчі перевіряють інші версії.
Крім того, у поліції уточнили, що вибух стався на подвір'ї. Більше ніхто не постраждав.
Увага! Фото 18+!
Місце вибуху на вулиці Глушкова у Дніпрі
До слова, нещодавно у Рівному невідомий кинув гранату у подвір’я будинку, що належить співвласнику "Речового ринку", ексдепутату Рівненської ради Володимиру Рабінюку. У момент вибуху там перебувала його донька. На щастя, вона не постраждала.
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