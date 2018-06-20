У Дніпрі спалахнула пожежа у багатоповерховому житловому будинку: є жертви

У вівторок, 19 червня, у Шевченківському районі Дніпра сталася пожежа в квартирі 9-ти поверхового житлового будинку.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

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"19 червня о 23:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі 9-ти поверхового житлового будинку на вулиці Данила Нечая, Шевченківського району міста Дніпро", – йдеться у повідомлені.

За вказаною адресою було направлено рятувальників 1, 5, 19 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Як зазначали рятувальники, пожежа виникла в квартирі на 8 поверсі. Під час пожежі рятувальники виявили тіло власниці квартири 1953 року народження.



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"Горіло сміття в житловій кімнаті. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 00:41 та о 00:47 ліквідовано", – повідомила прес-служба.

До ліквідації пожежі було залучено 11 осіб особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.