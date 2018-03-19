У Дніпрі транспортний колапс через двомісячну норму снігу

У Дніпрі транспортний колапс, адже випала двомісячна норма снігу. Більшість маршрутки не змогли зранку виїхати з автопарків, а тролейбуси і трамваї – потрапити на лінії.

Голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий на своїй сторінці Facebook повідомив, що станом на 7 годину ранку були не розчищені виїзди з автопарків, через що маршрутки не могли виїхати.

Читайте також: Негода в Україні: яка ситуація на дорогах 19 березня

"Також фури та інший транспорт, який перегородив майже всі магістралі, фізично не дають можливості потрапити на масиви і з масивів маршрутним автобусам. Наприклад, на Західний на дорозі більше півметра снігу і автобус там фізично не проїде, на Ігрені стали фури, Правда і Донецьке шосе стоять за тієї ж причини", – написав Тонконогий.

Станом на 11 годину, фури, які перегородили магістралі, прибрані, більшість маршруток виїхали з автопарків на маршрути.

Робота 1 трамваю більш-менш налагоджена, зараз трамваї намагаються пробитися на проспект Мазепи. Проспект Металургів поки не розчищений, так що на маршрутки їдуть на Київську. По-тихеньку трамвай і маршрутки разом добираються до Західного, до обіду обіцяли почистити не одну колію, а більш-менш обидві,

– зазначив голова профспілки.

Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що за добу випала двомісячна норма опадів, а в середу передбачається ще більший снігопад.

"Так, за добу випала двомісячна норма опадів. Так, ми нічого не робимо. Так, ми зупинили громадський транспорт, тому що покидали свої авто на шляху його проходження. Так, снігу стільки, що його просто фізично нікуди згрібати. Так, в середу буде снігопад ще гірше. Так, з наступного понеділка, коли почне танути, готуйтеся до підтоплень", – зазначив мер.

Увага, допис у Facebook містить ненормативну лексику!