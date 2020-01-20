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      У Дніпрі загорівся гуртожиток медичного коледжу: усіх мешканців евакуювали – фото, відео

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      Пожежа у медколеджі Дніпра / dp.informator.ua

      У Дніпрі в гуртожитку медичного коледжу на проспекті Богдана Хмельницького сталося займання в одній із кімнат. З будівлі терміново евакуювали усіх мешканців.

      Пожежа сталася вранці 20 січня близько 7:00. За попередньою інформацією, осередок займання зафіксували в одній з кімнат на 9 поверсі гуртожитку. Про це повідомляє "Інформатор" з місця події.

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      Через лічені хвилини співробітники ДСНС вже були на місці події. На місці події працювали рятувальники, поліцейські, медики та аварійна газова служба.

      Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Що послужило причиною загоряння, встановлять правоохоронці.

       

      Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежу у Дніпрі / фото "Інформатор"

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      сьогодні
      7346
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Дніпра Пожежа ДСНС
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