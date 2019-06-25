У Грузії відновилися антиросійські протести: фото, відео

Тисячі жителів Грузії надвечір 25 червня знову вийшли на антиросійську акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. Вони висунули владі дві основні вимоги.

Наразі біля грузинського парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько 2 тисяч протестувальників. Вони перекрили рух транспорту, пише "Sputnik Грузія".

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Загалом мітингувальники висунули дві основні вимоги:

відправити у відставку міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія через силовий розгін демонстрації в ніч на 21 червня

звільнити всіх затриманих під час попередніх акцій протесту.



Мітингувальниця у Грузії

На акціях протесту звучать патріотичні пісні та час від часу виступають громадські активісти. Також на проспекті встановили кілька палаток та колаж із зображеннями журналістки, яка втратила око від гумової кулі під час розгону акції протесту. Там же поставили скульптуру глави МВС Гахарія з "вирваним оком".



Скульптура глави МВС Грузії Гахарія на протестах



Активістка на протестах у Грузії

Окрім того, під грузинським парламентом вже третій день голодують шестеро осіб. Надвечір одній з мітингувальниць стало погано і дівчину госпіталізували.

До слова, Тбіліський апеляційний суд у вівторок звільнив 55 осіб, яких засудили до 12-добового арешту після акції протесту під парламентом.

Протести у Грузії: відеотрансляція

Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?

Все почалось увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.



Наступного дня протести відновилися з новою силою. Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Простестні настрої досі не вщухають. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Також голова правлячої партії Грузії пообіцяв провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.



Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня. Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео