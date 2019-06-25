00:19
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Павуки в банці Кива і Труханов. Нацгвардійські танці під Газманова
      Вєсті.UA
      21:29, 25 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Грузії відновилися антиросійські протести: фото, відео

      712 Читать новость на русском
      У Грузії люди знову вийшли на антиросійські протести
      У Грузії люди знову вийшли на антиросійські протести / Фото з Twitter

      Тисячі жителів Грузії надвечір 25 червня знову вийшли на антиросійську акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. Вони висунули владі дві основні вимоги.

      Наразі біля грузинського парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько 2 тисяч протестувальників. Вони перекрили рух транспорту, пише "Sputnik Грузія".

      Читайте також: Ляпас по обличчю грузинської історії: що пишуть світові ЗМІ про протести у Тбілісі

      Загалом мітингувальники висунули дві основні вимоги:

      • відправити у відставку міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія через силовий розгін демонстрації в ніч на 21 червня
      • звільнити всіх затриманих під час попередніх акцій протесту.


      Мітингувальниця у Грузії

      На акціях протесту звучать патріотичні пісні та час від часу виступають громадські активісти. Також на проспекті встановили кілька палаток та колаж із зображеннями журналістки, яка втратила око від гумової кулі під час розгону акції протесту. Там же поставили скульптуру глави МВС Гахарія з "вирваним оком".


      Скульптура глави МВС Грузії Гахарія на протестах


      Активістка на протестах у Грузії

      Окрім того, під грузинським парламентом вже третій день голодують шестеро осіб. Надвечір одній з мітингувальниць стало погано і дівчину госпіталізували.

      До слова, Тбіліський апеляційний суд у вівторок звільнив 55 осіб, яких засудили до 12-добового арешту після акції протесту під парламентом.

      Протести у Грузії: відеотрансляція

       

      Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?

      Все почалось увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

      Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.

      Наступного дня протести відновилися з новою силою. Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Простестні настрої досі не вщухають. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Також голова правлячої партії Грузії пообіцяв провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.

      Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня. Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.

      Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео

       

      blog_ava
      Рецепти кексів: як приготувати лимонний, медовий та ванільний десерт
      25 червня
      5597
      Теги: Новини України Новини політики Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      25 червня , 23:57 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      5810
      Головні новини 25 червня: повернення Росії до ПАРЄ і суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа
      25 червня , 22:13 Головні новини 25 червня: повернення Росії до ПАРЄ і суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа
      1554
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      25 червня , 18:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      25 червня , 21:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      Анастасія Можаровська 432
      Росія повертається в ПАРЄ: що далі й чому не варто сприймати це як трагедію
      25 червня , 20:02 Росія повертається в ПАРЄ: що далі й чому не варто сприймати це як трагедію
      Світлана Попова 1238
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук