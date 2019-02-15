У Харкові активістам з плакатом "Хто замовив Гандзюк?" завадили зустріти Порошенка (відео)

У Харкові після реконструкції знову запрацювала обласна філармонія. На церемонію відкриття 14 лютого приїхав й Петро Порошенко. Місцеві активісти прийшли до будівлі, щоб нагадати президентові про смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Однак організаторам акції завадили й порвали їх плакати, про це на своїй Facebook-сторінці розповів активіст Володимир Рисенко.

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"Спробували запитати Петра Олексійовича, хто замовив Катю Гандзюк. Отримали порваний плакат як чесну відповідь", – зазначив він.

Коли під'їжджав кортеж декілька харків'ян вишикувалися вздовж вулиці, але звідти їх відтіснила поліція. Містяни також тримали плакати й з закресленими прізвищами Гордєєва та Рищука.

Активісти спробували ще раз розгорнути плакат, проте до них підійшов невідомий чоловік й просто розірвав плакат.

Кого вважають причетними до вбивства активістки? Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину – Левіним. Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.

Нагадаємо, 11 лютого очільнику Херсонської облради та колишньому члену "Батьківщини" Владиславу Мангеру оголосила підозру в організації вбивства активістки. Згодом Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід. Його взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 497 300 гривень.

Дивіться відео: активісти розгорнули плакати "Хто замовив Гандзюк" у Харкові

Що відомо про напад і смерть Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.



22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Справу розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".