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      У Харкові активістам з плакатом "Хто замовив Гандзюк?" завадили зустріти Порошенка (відео)

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / Соцмережі

      У Харкові після реконструкції знову запрацювала обласна філармонія. На церемонію відкриття 14 лютого приїхав й Петро Порошенко. Місцеві активісти прийшли до будівлі, щоб нагадати президентові про смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Однак організаторам акції завадили й порвали їх плакати, про це на своїй Facebook-сторінці розповів активіст Володимир Рисенко.

      Читайте також: Справа Гандзюк: суд обрав запобіжний захід Владиславу Мангеру

      "Спробували запитати Петра Олексійовича, хто замовив Катю Гандзюк. Отримали порваний плакат як чесну відповідь", – зазначив він.

      Коли під'їжджав кортеж декілька харків'ян вишикувалися вздовж вулиці, але звідти їх відтіснила поліція. Містяни також тримали плакати й з закресленими прізвищами Гордєєва та Рищука.

      Активісти спробували ще раз розгорнути плакат, проте до них підійшов невідомий чоловік й просто розірвав плакат.

      Кого вважають причетними до вбивства активістки? Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину – Левіним. Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. 

      Нагадаємо, 11 лютого очільнику Херсонської облради та колишньому члену "Батьківщини" Владиславу Мангеру оголосила підозру в організації вбивства активістки. Згодом Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід. Його взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 497 300 гривень.

      Дивіться відео: активісти розгорнули плакати "Хто замовив Гандзюк" у Харкові

      Що відомо про напад і смерть Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Справу розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Харкова Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 Канал
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