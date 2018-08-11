У Харкові відкриють почесне консульство Грузії
До кінця вересня 2018 року у Харкові за адресою проспект Гагаріна, 98 планують відкрити почесне консульство Республіки Грузія.
Про це повідомляє портал 057.ua з посиланням на заяву Олександри Чихладзе яку призначено почесним консулом.
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Зазначається, що Міністерство закордонних справ Грузії вже вручило Олександрі Чихладзе консульську екзекватуру.
Найближчим часом відбудеться урочисте відкриття почесного консульства, і харків'яни, а також гості міста зможуть звернутися до цієї установи з усіма хвилюючими питаннями і отримати кваліфіковану допомогу,
– зауважила почесний консул.
Про точну дату відкриття буде повідомлено згодом.
Джерело: 24 Канал
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