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У Харкові відкриють почесне консульство Грузії

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Почесне консульство Грузії незабаром відкриється у Харкові
Почесне консульство Грузії незабаром відкриється у Харкові / Фото з відкритих джерел

До кінця вересня 2018 року у Харкові за адресою проспект Гагаріна, 98 планують відкрити почесне консульство Республіки Грузія.

Про це повідомляє портал 057.ua з посиланням на заяву Олександри Чихладзе яку призначено почесним консулом.

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Зазначається, що Міністерство закордонних справ Грузії вже вручило Олександрі Чихладзе консульську екзекватуру.

Найближчим часом відбудеться урочисте відкриття почесного консульства, і харків'яни, а також гості міста зможуть звернутися до цієї установи з усіма хвилюючими питаннями і отримати кваліфіковану допомогу,
– зауважила почесний консул.

Про точну дату відкриття буде повідомлено згодом.

Теги: Новини політики Новини Грузії Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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