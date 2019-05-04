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      У Києві безліч будинків залишилися без води через аварію

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      У Києві на проспекті Глушкова кілька десятків будинків залишилися без води через аварію на водогоні
      У Києві на проспекті Глушкова кілька десятків будинків залишилися без води через аварію на водогоні / Фото з відкритих джерел

      У Києві на Теремках сталася масштабна аварія на водогоні. Внаслідок аварії у багатьох будинках на проспекті Глушкова відключено водопостачання.

      Як розповіли у Київодоканалі, аварія сталася на водогоні діаметром 150 міліметрів, який проходить проспектом Глушкова. У зв’язку з цим тут буде відключено водопостачання житлових будинків з №13 по №59.

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      У відомстві порадили мешканцям зробити запаси води. Зокрема, біля будинку №41 перебуватиме автоцистерна з водою. Також воду можна набрати у найближчому бюветі, який розташовується на проспекті Глушкова, 65.

      У Київодоканалі запевнили, що аварію буде ліквідовано протягом доби.

      Це вже не вперше прорвало трубу з водою у Києві упродовж останнього часу. До прикладу, 2 травня внаслідок однієї з таких аварії повністю залило окропом дитячий майданчик, а автомобіль, який стояв на парковці, провалився під асфальт.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Комунальні послуги Надзвичайні ситуації ЖКГ
      Джерело: 24 канал
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