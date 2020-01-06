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      У Києві деякі зали ігрових автоматів маскують під VIP-караоке: фото, відео

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      VIP-караоке у Києві / Аллан Левітов Facebook

      За два тижні після оголошеного закриття гральних закладів деякі з них замаскувалися під караоке та інтернет-центри.

      У "VIP-караоке", які нібито з'явилися замість гральних закладів, дозволено співати лише повнолітнім. Про це повідомляє видання "Хмарачос".

      До теми: Боротьба з гральними закладами: Гончарук розповів, чи ефективна "гаряча лінія"

      Також на місці окремих точок казино "Космолот" з’явилися вивіски іншої гральної мережі Simple Games.


      Точки гральної мережі Simple Games / фото "Київ оперативний"

      Водночас, журналіст Андрій Павловський у своєму телеграм-каналі наголошує, що у багатьох гральних залах, які переобладнали, дійсно відкрили караоке.

       

      Що треба знати про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом?

      Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Однак оператори лотерей знайшли шпаринку у законі, яку використовують для здійснення цієї діяльності.

      • З самого ранку п'ятниці, 20 грудня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому саме вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом.
      • Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.
      • За результатами засідання Гончарук заявив, що з ними буде покінчено. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади буде закрито з 16 години.
      • У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.

      Дивіться відео опитуваня 24 каналу: що думають українці про гральний бізнес

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Гральний бізнес
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