У Києві деякі зали ігрових автоматів маскують під VIP-караоке: фото, відео
За два тижні після оголошеного закриття гральних закладів деякі з них замаскувалися під караоке та інтернет-центри.
У "VIP-караоке", які нібито з'явилися замість гральних закладів, дозволено співати лише повнолітнім. Про це повідомляє видання "Хмарачос".
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Також на місці окремих точок казино "Космолот" з’явилися вивіски іншої гральної мережі Simple Games.
Точки гральної мережі Simple Games / фото "Київ оперативний"
Водночас, журналіст Андрій Павловський у своєму телеграм-каналі наголошує, що у багатьох гральних залах, які переобладнали, дійсно відкрили караоке.
Що треба знати про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом?
Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Однак оператори лотерей знайшли шпаринку у законі, яку використовують для здійснення цієї діяльності.
- З самого ранку п'ятниці, 20 грудня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому саме вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом.
- Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.
- За результатами засідання Гончарук заявив, що з ними буде покінчено. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади буде закрито з 16 години.
- У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.
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