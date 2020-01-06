У Києві деякі зали ігрових автоматів маскують під VIP-караоке: фото, відео

Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні

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Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.