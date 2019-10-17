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      У Києві на ходу спалахнув тролейбус із 40 пасажирами всередині: фото, відео

      1099 Читать новость на русском
      Пошкоджений кузов і скло
      Пошкоджений кузов і скло / Kyiv Operativ

      Заповнений людьми тролейбус №28 спалахнув на проспекті Свободи у Києві вдень 17 жовтня. Люди намагалися самотужки загасити полум’я, однак їм це не вдалося.

      Задня частина тролейбуса вигоріла дотла, а скло вибило. Допомагали загасити "рогатого" і водії, що проїжджали повз. Фото і відео опубліковані у спільноті Київ Оперативний у фейсбуці.

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      Зайнялася задня частина тролейбуса – місце, де розташований компресор.

      Задня частина значно пошкоджена
      Задня частина значно пошкоджена / фото: Kyiv Operativ

      У пресслужбі ДСНС Київщини зазначили, що причини виникнення вогню поки не відомі, а постраждалих немає. На виклик довелося спрямувати аж дві спецмашини та 10 пожежників.

      Пожежу допомагали загасити і водії, що проїжджали повз
      Пожежу допомагали загасити і водії, що проїжджали повз / фото: Kyiv Operativ

      Як гасили пожежу у тролейбусі в Києві – дивіться відео з місця події

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кримінал Новини Києва Аварії та ДТП
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