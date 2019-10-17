У Києві на ходу спалахнув тролейбус із 40 пасажирами всередині: фото, відео

Заповнений людьми тролейбус №28 спалахнув на проспекті Свободи у Києві вдень 17 жовтня. Люди намагалися самотужки загасити полум’я, однак їм це не вдалося.

Задня частина тролейбуса вигоріла дотла, а скло вибило. Допомагали загасити "рогатого" і водії, що проїжджали повз. Фото і відео опубліковані у спільноті Київ Оперативний у фейсбуці.

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Зайнялася задня частина тролейбуса – місце, де розташований компресор.



Задня частина значно пошкоджена / фото: Kyiv Operativ

У пресслужбі ДСНС Київщини зазначили, що причини виникнення вогню поки не відомі, а постраждалих немає. На виклик довелося спрямувати аж дві спецмашини та 10 пожежників.



Пожежу допомагали загасити і водії, що проїжджали повз / фото: Kyiv Operativ

Як гасили пожежу у тролейбусі в Києві – дивіться відео з місця події