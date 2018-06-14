У Києві правоохоронці завадили п’яному російському консулу сісти за кермо

Співробітники правоохоронних органів міста Києва завадили керівнику консульського відділу посольства Росії в Україні Івану Заворіну сісти за кермо в нетверезому стані.

Про це повідомила журналістка телеканалу СТБ Олена Лунькова на своїй сторінці у Facebook.

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Російського консула Івана Заворіна помітили за вживанням алкоголю в грузинському ресторані Чачапурі. За словами Лунькової, після цього він намагався сісти за кермо автомобіля з дипломатичними номерами.

Журналістка також знаходилася у ресторані. Реагуючи на ситуацію вона вирішила викликати поліцію. Правоохоронці, що прибули на місце, запропонували консулу пройти тест на алкоголь, але він рішуче відмовився. Працівники поліції завадили Заворіну сісти за кермо.