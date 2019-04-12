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      У Києві п'яного винуватця ДТП прив'язали до стовпа: відео

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      Скріншот
      Скріншот / Соцмережі

      За словами очевидців, автомобіль "Форд", у якому перебували п'яні чоловік та жінка, заїхав на АЗС "ОККО" на вулиці Кільцевій й в’їхав у машину Toyota.

      Після інциденту водій "Форду" поліз битися, зазначили на Facebook-сторінці спільноти "Київ Опаративний".

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      Через це його до приїзду поліції прив'язали до стовпа.

      У повідомленні також йдеться про те, що нетвереза пасажирка намагалася напасти з пустою пляшкою з-під алкоголю. Однак, її вдалося вгамувати й вона пішла до автомобіля.


      Коли на місце події приїхали патрульні, чоловік вже був не прив'язаний. Про це повідомила прес-служба Нацполіції у коментарі "Українській правді".

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
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