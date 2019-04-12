В Киеве пьяного виновника ДТП привязали к столбу: видео

По словам очевидцев, автомобиль "Форд", в котором находились пьяные мужчина и женщина, заехал на АЗС "ОККО" на улице Кольцевой и въехал в машину Toyota.

После инцидента водитель "Форда" полез драться, отметили на Facebook-странице сообщества "Киев Опаративний".

Читайте также: В Киеве мужчина нашел сумку с младенцем: фото, видео

Из-за этого его до приезда полиции привязали к столбу.

В сообщении также говорится о том, что нетрезвая пассажирка пыталась напасть с пустой бутылкой из-под алкоголя. Однако, ее удалось унять, и она пошла к автомобилю.

Когда на место происшествия приехали патрульные, мужчина уже был не привязан. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в комментарии "Украинской правде".