В Киеве пьяного виновника ДТП привязали к столбу: видео
По словам очевидцев, автомобиль "Форд", в котором находились пьяные мужчина и женщина, заехал на АЗС "ОККО" на улице Кольцевой и въехал в машину Toyota.
После инцидента водитель "Форда" полез драться, отметили на Facebook-странице сообщества "Киев Опаративний".
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Из-за этого его до приезда полиции привязали к столбу.
В сообщении также говорится о том, что нетрезвая пассажирка пыталась напасть с пустой бутылкой из-под алкоголя. Однако, ее удалось унять, и она пошла к автомобилю.
Когда на место происшествия приехали патрульные, мужчина уже был не привязан. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в комментарии "Украинской правде".
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