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      В Киеве пьяного виновника ДТП привязали к столбу: видео

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      Скриншот
      Скриншот / Соцсети

      По словам очевидцев, автомобиль "Форд", в котором находились пьяные мужчина и женщина, заехал на АЗС "ОККО" на улице Кольцевой и въехал в машину Toyota.

      После инцидента водитель "Форда" полез драться, отметили на Facebook-странице сообщества "Киев Опаративний".

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      Из-за этого его до приезда полиции привязали к столбу.

      В сообщении также говорится о том, что нетрезвая пассажирка пыталась напасть с пустой бутылкой из-под алкоголя. Однако, ее удалось унять, и она пошла к автомобилю.

      Когда на место происшествия приехали патрульные, мужчина уже был не привязан. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в комментарии "Украинской правде".

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
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