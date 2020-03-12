У Києві скасували будівництво нового посольства Росії

Київрада розірвала договори оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Росії. Вони мали бути зведені на столичному Подолі.

Про таке рішення Київради повідомив депутат Юрій Сиротюк на своїй фейсбук-сторінці.

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Іх тут вже нєт. І сподіваюся більше ніколи не буде. Щойно Київрада підтримала три проєкти рішення про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації в самому центрі історичного Подолу,

– мовиться у повідомленні.

Приміщення мали бути розташовані на вулиці Спаській 13 – 15, Спаській 14 та Боричевому Току 17,19 та 21.

На цій вулиці в історичному центрі Києва збиралися розмістити будівлі посольства РФ: карта

Співавторами проєкте про розірвання угоди виступили депутати Київради Ігор Мірошниченко, Юрій Сиротюк, Володимир Назаренко та Іван Картавий.

"На наступну тисячу років нам точно не потрібно приміщення для резиденції російського посла, нового приміщення посольства і консульства країни-окупанта. Перемога буде", – додав Юрій Сиротюк у своєму дописі.