15:27
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві відбудеться еко-ярмарок та великий Family Market для всієї родини

44 Читать новость на русском
Family Market у Києві
Family Market у Києві / stocksnap.io

Cезон фестивалів приходить разом з весною. Перший весняний еко-ярмарок, а також оригінальний і яскравий по своєму наповненню Family Market від #Мамаслет відбудуться вже 22 квітня.

Ярмарок відбудеться 22 квітня у Києві, на вулиці Набережно-Рибальська, 9 (бульвар у ЖК Rybalsky)

Години проведення з 11 до 19, вхід – вільний

На вас чекають домашня випічка, фреші, смузі, гарячі пироги і лимонади, овочі і фрукти. Пора виходити з зимової сплячки, влаштовувати веселі пікніки на вулиці, а ще танцювати, фотографуватися і дарувати дорослим і дітям незабутні враження!

Читайте також: Куди піти у квітні: афіша подій у Києві

У програмі фестивалю:

- Кулінарний майстер-клас і апетитні авторські рецепти від гуру дитячого харчування, кулінара Євгена Клопотенка.

- Морквяний бар "Моркішка", де маленькі гості та їхні батьки зможуть спробувати свіжі морквяні соки, корисні перекуси Baby-carrot і зарядитися вітамінами.

- Веселе і пізнавальне дитяче шоу від науково-розважального проекту "Еврика". Під час нього найменші відвідувачі маркету зможуть як слід повеселитися і пограти з користю. Відкрити для себе нові досліди і повторити вже знайомі, але дуже улюблені.

- Контактний зоопарк "Країна ЄНОТІЯ", де можна буде погладити справжню носуху, пограти з кізочками і поросятами і завести безліч пухнастих друзів.

- Міні-автодром з прокатом машинок для непосидючих.

- Пізнавальні та цікаві майстер-класи, що дозволять дітям по-новому поглянути на досліди і науку, а також відкрити для себе робототехніку.

- Лаунж-зона під відкритим небом з м'якими пуфиками. Гості фестивалю навіть зможуть влаштувати невеликий сімейний пікнік в тіні молодих платанів, що прикрашають Рибальський.

- Креативні фотозоні, фотографії на тлі яких напевно займуть гідне місце в сімейних альбомах.

А також безкоштовна анімація, шоу мильних бульбашок, ігрові зони, спеціальна зона вбудованих батутів на бульварі, зона з конструкторами LEGO, виступи вуличних музикантів і танці.

Деталі можна переглянути у групі-зустрічі в Facebook

Теги: Новини України LifeStyle Діти Фестивалі Афіша Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук