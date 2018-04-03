У Києві відбудеться еко-ярмарок та великий Family Market для всієї родини

Cезон фестивалів приходить разом з весною. Перший весняний еко-ярмарок, а також оригінальний і яскравий по своєму наповненню Family Market від #Мамаслет відбудуться вже 22 квітня.

Ярмарок відбудеться 22 квітня у Києві, на вулиці Набережно-Рибальська, 9 (бульвар у ЖК Rybalsky)



Години проведення з 11 до 19, вхід – вільний

На вас чекають домашня випічка, фреші, смузі, гарячі пироги і лимонади, овочі і фрукти. Пора виходити з зимової сплячки, влаштовувати веселі пікніки на вулиці, а ще танцювати, фотографуватися і дарувати дорослим і дітям незабутні враження!

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У програмі фестивалю:

- Кулінарний майстер-клас і апетитні авторські рецепти від гуру дитячого харчування, кулінара Євгена Клопотенка.

- Морквяний бар "Моркішка", де маленькі гості та їхні батьки зможуть спробувати свіжі морквяні соки, корисні перекуси Baby-carrot і зарядитися вітамінами.

- Веселе і пізнавальне дитяче шоу від науково-розважального проекту "Еврика". Під час нього найменші відвідувачі маркету зможуть як слід повеселитися і пограти з користю. Відкрити для себе нові досліди і повторити вже знайомі, але дуже улюблені.

- Контактний зоопарк "Країна ЄНОТІЯ", де можна буде погладити справжню носуху, пограти з кізочками і поросятами і завести безліч пухнастих друзів.

- Міні-автодром з прокатом машинок для непосидючих.

- Пізнавальні та цікаві майстер-класи, що дозволять дітям по-новому поглянути на досліди і науку, а також відкрити для себе робототехніку.

- Лаунж-зона під відкритим небом з м'якими пуфиками. Гості фестивалю навіть зможуть влаштувати невеликий сімейний пікнік в тіні молодих платанів, що прикрашають Рибальський.

- Креативні фотозоні, фотографії на тлі яких напевно займуть гідне місце в сімейних альбомах.

А також безкоштовна анімація, шоу мильних бульбашок, ігрові зони, спеціальна зона вбудованих батутів на бульварі, зона з конструкторами LEGO, виступи вуличних музикантів і танці.

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