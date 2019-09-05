У Києві відкрили сходи від Андріївської церкви до Володимирської гірки: фото та відео

У Києві офіційно відкрили нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Вечері конструкцію підсвічуватимуть.

Сходи передадуть на баланс міста, про це повідомляють у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Їхнє зведення коштувало близько 4-х мільйонів гривень. Втілювати проект допомагала компанія Dragon Capital. Її керівник Томаш Фіала наголосив – Києву допомагають не вперше.

Ми любимо Київ дуже гарне місто, що має великий туристичний потенціал,

– сказав він.

На офіційному відкритті був присутній і мер міста Віталій Кличко.



Сходи від Андріївської церкви до Володимирської гірки/ Джерело: kyivcity.gov.ua

"Ще декілька років тут були чагарники, а сьогодні - туристичний маршрут, що вже вподобали кияни та гості нашого міста. А тепер на оновлену Алею художників можна спуститися і від Андріївської церкви – цими новими гарними сходами", – зазначив мер міста.



Вночі сходи підсвідчуватимуть/ Джерело: kyivcity.gov.ua

4 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Відповідне звернення уряд направив Президенту України Володимиру Зеленському.

Дивіться відео з відкриття: