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      У Києві відкрили сходи від Андріївської церкви до Володимирської гірки: фото та відео

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      У Києві з'явились нові сходи до Володимирської гірки
      У Києві з'явились нові сходи до Володимирської гірки / КМДА

      У Києві офіційно відкрили нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Вечері конструкцію підсвічуватимуть.

      Сходи передадуть на баланс міста, про це повідомляють у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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      Їхнє зведення коштувало близько 4-х мільйонів гривень. Втілювати проект допомагала компанія Dragon Capital. Її керівник Томаш Фіала наголосив – Києву допомагають не вперше.

      Ми любимо Київ дуже гарне місто, що має великий туристичний потенціал,
      – сказав він.

      На офіційному відкритті був присутній і мер міста Віталій Кличко.


      Сходи від Андріївської церкви до Володимирської гірки/ Джерело: kyivcity.gov.ua

      "Ще декілька років тут були чагарники, а сьогодні - туристичний маршрут, що вже вподобали кияни та гості нашого міста. А тепер на оновлену Алею художників можна спуститися і від Андріївської церкви – цими новими гарними сходами", – зазначив мер міста. 

      Сходи від Андріївської церкви до Володимирської гірки
      Вночі сходи підсвідчуватимуть/ Джерело: kyivcity.gov.ua

      4 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Відповідне звернення уряд направив Президенту України Володимиру Зеленському.

      Дивіться відео з відкриття: 

       

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      Теги: Новини культури КМДА Туристичний бізнес Новини України Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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