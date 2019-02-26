У Києві з Дніпра витягли труп чоловіка

У Дарницькому районі Києва на вулиці Приозерній рятувальники дістали з води тіло чоловіка. Труп чоловіка знайшли на відстані двох метрів від берега. Обставини смерті наразі встановлюють правоохоронці.

Тіло знайшли у Дніпрі неподалік від берега. Рятувальники за допомогою підручних засобів дістали тіло потопельника з річки. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу ДСНС Києва. Читайте також: У Києві двоє дівчат провалилися під кригу, роблячи фото: відео Виклик на лінію 101 надійшов 25 лютого о 10:38 ранку. Місце трагедії на карті Києва

Після завершення робіт рятувальники передали тіло чоловіка правоохоронцям. Деталі інциденту встановлюють слідчі.