У Києві з Дніпра витягли труп чоловіка
У Дарницькому районі Києва на вулиці Приозерній рятувальники дістали з води тіло чоловіка. Труп чоловіка знайшли на відстані двох метрів від берега. Обставини смерті наразі встановлюють правоохоронці.
Тіло знайшли у Дніпрі неподалік від берега. Рятувальники за допомогою підручних засобів дістали тіло потопельника з річки. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу ДСНС Києва.
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Виклик на лінію 101 надійшов 25 лютого о 10:38 ранку.
Місце трагедії на карті Києва
Після завершення робіт рятувальники передали тіло чоловіка правоохоронцям. Деталі інциденту встановлюють слідчі.
Джерело: 24 Канал
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