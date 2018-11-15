У Києві знову прорвало трубу: окропом залило всю вулицю

У четвер вранці, 15 листопада, у Києві вкотре сталася аварії на трубопроводі. Прорвало трубу з гарячою водою, тож окропом залило вулицю Ділову.

Відповідне відео опубліковане у Facebook-спільноті "Киев оперативный".

"Ніколи такого не було і ось знову! У центрі, на вулиці Діловий, прорвало трубу з гарячим водопостачанням. Тепер там лазня", – вказано і підписі до відео.

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Водночас у Facebook-спільноті Dtp.kiev.ua уточнили, що прорив труби має великий діаметр, а окропом залило сотні метрів тротуару і дороги. Пара піднімається на висоту в 10-15 метрів.

Температура води навіть на асфальті становить близько +80 градусів.

До слова, 14 листопада у Києві випав перший сніг. Місто виявилось неготовим до такої погоди, тож Київ погруз в автомобільних заторах, також сталося чимало ДТП.