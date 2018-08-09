У Кремлі озвучили термін розгляду прохання матері Сенцова про помилування сина

У прес-службі адміністрації президента Росії повідомили, що прохання матері українського режисера Олега Сенцова про помилування сина можуть розглядати від тижня до двох місяців.

У Кремлі підтвердили, що отримали лист від матері Олега Сенцова з проханням помилувати незаконно засудженого у Росії українського режисера.

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Я знаю, що цей лист надходив до відповідного підрозділу адміністрації президента. Але поки я не готовий вам сказали про яку-небудь реакцію,

– цитують речника Путіна Дмитра Пєскова російські ЗМІ.

Він пояснив, що процедура помилування згідно з російським законодавством передбачає "низку дій".

Водночас у приймальні Пєскова українським журналістам відповіли, скільки у Росії може зайняти розгляд подібних прохань про помилування.

"Може тиждень, може й місяць, а може й два місяці", – повідомили у прес-службі Кремля, інформує "Громадське радіо".

Вранці у четвер український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що звернення матері Сенцова про помилування сина передали у спецкомісію з помилування РФ.

9 серпня минає уже 88-й день голодування незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Напередодні його сестра Наталія Каплан повідомила, що стан брата не просто поганий – він катастрофічний – він практично не встає. Особисто просити про помилування Олег Сенцов відмовився.



7 серпня адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив про значне погіршення його стану. У режисера знизився рівень гемоглобіну, а серцебиття сповільнилось до 40 ударів за хвилину.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.