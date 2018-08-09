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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Кремле озвучили срок рассмотрения просьбе матери Сенцова о помиловании сына

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков / Getty images

В пресс-службе администрации президента России сообщили, что просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына могут рассматривать от недели до двух месяцев.

В Кремле подтвердили, что получили письмо от матери Олега Сенцова с просьбой помиловать незаконно осужденного в России украинского режиссера.

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Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента. Но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции,
– цитируют пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова российские СМИ.

Он пояснил, что процедура помилования в соответствии с российским законодательством предусматривает "ряд действий".

В то же время в приемной Пескова украинским журналистам ответили, сколько в России может занять рассмотрение подобных прошений о помиловании.

"Может неделю, может месяц, а может и два месяца", – сообщили в пресс-службе Кремля, передает "Громадское радио".

Утром в четверг украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что обращение матери Сенцова о помиловании сына передали в спецкомиссию по помилованию РФ.

9 августа исполняется уже 88-й день голодовки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Накануне его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние брата не просто плохое – оно катастрофическое – он практически не встает. Лично просить о помиловании Олег Сенцов отказался.

7 августа адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил о значительном ухудшении его состояния. У режиссера снизился уровень гемоглобина, а сердцебиение замедлилось до 40 ударов за минуту.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов голодовка
Источник: 24 Канал
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