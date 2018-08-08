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Ув'язнення Сенцова – це жахлива ситуація, до якої ніхто не повинен звикати, – Die Zeit

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Світ не повинен звикати до ув'язнення Сенцова
Світ не повинен звикати до ув'язнення Сенцова / wikipedia.org

Ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов голодує вже 87 днів. Він вимагає звільнити інших українських в'язнів – і про це не слід забувати.

Про це пише кореспондент Die Zeit  Алісе Бота.

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Журналіст нагадує, що Сенцова та ще кількох людей звинувачують у тому, що вони нібито підпалили поліцейську дільницю і планували теракти в Криму, хоча доказів громадськості пред'явлено не було. Вирок був винесений на підставі свідчень, які потім самі обвинувачені і спростували – зізнання були вибиті під час тортур.

За кордоном підписували петиції, відомі люди зверталися з листами до Путіна, постійно з'являлися повідомлення про беззаконня у справі Сенцова – нічого не допомагало. Роки йшли, а режисер продовжував перебувати за ґратами. Може, розрахунок був зроблений саме на це: громадськість повинна звикнути до того, до чого звикати не повинна ні в якому разі, припускає автор публікації.

Чотири роки, проведені Сенцовим у тюрмі, – це чотири роки війни в Україні. Люди стали звикати до військових дій, а жертвами збройного конфлікту стають і ті, хто перебуває далеко від лінії фронту. (...) Сенцов, здавалося, почав голодування в травні, щоб привернути увагу світу під час ЧС в Росії. Але ця увага не допомогла. Він продовжує перебувати у в'язниці – і це жахлива ситуація, до якої ніхто не повинен звикати, 
– констатує Бота.

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За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року режисер голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Олег Сенцов голодування Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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