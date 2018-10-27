У Кривому Розі автомобіль, який брав участь у перегонах, врізався у натовп людей: відео
27 жовтня під час так званих перегонів на виживання автомобіль в'їхав у натовп людей і збив трьох глядачів. Двох осіб госпіталізували.
Про це інформує "Перший Криворізький".
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Водій машини під номером 25 не впорався з керуванням, коли виконував каскадерський трюк,
– повідомляє ЗМІ.
За попередньою інформацією, під час виконання трюку, у водія відмовили гальма.
Він на повній швидкості в'їхав у натовп глядачів.
В результаті аварії постраждали три людини. Двох забрала швидка.
Під час перегонів автомобіль влетів у натовп глядачів: дивіться відео
Джерело: 24 Канал
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