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У Кривому Розі напали на організатора Маршу рівності

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У Кривому Розі побили Бориса Золотченка
У Кривому Розі побили Бориса Золотченка / Upogau.org

У суботу ввечері, 30 червня, у Кривому Розі невідомі напали на голову організаційного комітету фестивалю "КривбасПрайд" Бориса Золотченка. В межах цього фестивалю заплановане проведення Маршу рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє "Гей-альянс Україна".

За інформацією видання, близько 18:30 біля головного корпусу Криворізького педагогічного університету понад 10 молодих людей побили Золотченка, коли він з друзями повертався додому після засідання оргкомітету.

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Свідки побиття одразу ж зателефонували в поліцію та повідомили про злочин. Однак вже через декілька хвилин вони отримали дзвінок від чоловіка, який представився співробітником райвідділку, і повідомив, що ніхто виїжджати на місце злочину не збирається, і опитувати свідків будуть лише безпосередньо в райвідділку,
– наголошується в повідомленні.

Наразі Золотченко перебуває в лікарні.

Видання зазначило, що цей напад на Золотченка став уже другим за цей рік. Кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у січні було закрито через "відсутність підозрюваних".

Теги: Новини України ЛГБТ Новини Кривого Рогу Кримінальні новини Новини Дніпра Поліція
Джерело: 24 Канал
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