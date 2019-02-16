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      У Кривому Розі підпалили храм Московського патріархату: фото

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      У Кривому Розі підпалили двері храму Московського патріархату
      У Кривому Розі підпалили двері храму Московського патріархату / Фото з відкритих джерел

      У Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього – він належить Українській православній церкві Московського патріархату. Поліція уже відреагувала на підпал.

      Група невідомих кинула в центральні двері храму запальну суміш, повідомили в прес-службі УПЦ МП.

      Читайте також: Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)

      Вона начебто серйозно пошкодила двері та надбрамну ікону Вознесіння Господнього.

      Також зроблені написи на стінах "14/88", які мають прямий стосунок до гасел радикальних нацистських рухів,
      – пише прес-служба.

      У криворізькому відділі поліції вде відреагували на інцидент – заявили, що за цим фактом порушили справу за знищення або пошкодження майна.

      Зазначимо, увечері 18 січня у Сумах у Спасо-Преображенському кафедральному соборі пролунав вибух – до входу у приміщення невідомі кинули піротехнічний засіб для гри у страйкбол. Тоді у Православній церкві України такі дії категорично засудили та зазначили, що на замовлення з Росії в Україні не раз вчинялися провокації, спрямовані на розпалювання релігійної чи національної ворожнечі.


      Пошкоджені двері храму/ Прес-служба УПЦ МП


      Хра      м Вознесіння Господнього у Кривому Розі/ прес-служба УПЦ МП

      Ситуація із УПЦ МП загострилась після створення Православної цекрви в Україні. Так, до новоствореної Православної церкви України перейшли вже майже три сотні парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. На місцях, де громади вирішили приєднатись до ПЦУ, священики УПЦ МП чинятьопір та провокації. 

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Кривого Рогу УПЦ МП Поліція
      Джерело: 24 Канал
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