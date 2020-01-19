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      У Кривому Розі розфарбували пам'ятник жертвам Голокосту: Ізраїль просить Зеленського розібратися

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      У Кривому Розі вандал розфарбував пам'ятник жертвам Голокосту / фото з твіттера

      У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту. Його розфарбували червоною фарбою.

      Посол Ізраїлю в Україні Жоель Ліон у своєму твіттері, повідомляючи про інцидент, тегнув президента Володимира Зеленського і висловив сподівання на панування закону та справедливості.

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      Акт вандалізму вчинили неподалік батьківського дому Володимира Зеленського всього за лічені дні до Дня пам'яті жертв Голокосту,
      – наголосив у своєму повідомленні посол.

      Пізніше Жоель Ліон також опублікував кадр з камер спостереження, на якому невідомий чоловік саме розфарбовує пам'ятник. Цього разу він тегнув міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, попросивши знайти злочинця, докази щодо вини якого вже представлені.

      Що відомо про День пам'яті жертв Голокосту?Міжнародний День пам'яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Пам'ятна дата запроваджена рішенням Генасамблеї ООН у 2005 році.

      Дату обрали на честь дня, коли війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвці-Біркенау. За час існування концтабору у ньому за різними оцінками загинули до 2,2 мільйона людей. У 2020 році світ відзначає 75 річницю звільнення в'язнів табору.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Ізраїля Голокост Новини Кривого Рогу Історія
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