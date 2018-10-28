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      У Львові посеред вулиці чоловік порізав собі вени: фото 18+

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      У Львові патрульні врятували чоловіка, який порізав собі вени
      У Львові патрульні врятували чоловіка, який порізав собі вени / Патрульна поліція Львівської області

      У суботу, 27 жовтня, у Львові на вулиці Таманській 23-річний чоловік канцелярським ножем порізав собі вени. При цьому він був п’яним та поводився агресивно.

      Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівщини.

      На місце події прибули поліцейські, які негайно наклали джгут на руку самогубцеві та зупинили кровотечу, а також викликали "швидку". До приїзду медиків патрульні підтримували розмову з чоловіком, щоб він не втрачав свідомість.

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      Чоловік повідомив, що у нього не склалися стосунки з його неофіційною дружиною і він не хоче жити без неї та донечки,
      – зазначили правоохоронці.

      Львів поліція самогубство порізав вени
      Патрульний розмовляв із чоловіком, щоб той не знепритомнів

      Коли приїхали медики, патрульні допомогли перемістити чоловіка в карету "швидкої", адже від втрати великої кількості крові він не міг сам пересуватися.

      Оскільки чоловік поводився агресивно та перебував у стані алкогольного сп’яніння, поліцейський супроводжував його до лікарні у "швидкій". Лікар медзакладу розповів, що чоловікові лишалося жити не більше 5 хвилин і лише вчасна та професійна домедична допомога патрульних врятувала його.

      Теги: Новини України Новини Львова Поліція Самогубство
      Джерело: 24 канал
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