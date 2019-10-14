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      У Львові проходить марш "Ні капітуляції!": фото і відео

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      У Львові активісти протестували проти капітуляції
      У Львові активісти протестували проти капітуляції / 24 канал

      У Львові активісти вийшли з протестом до Дня захисників України. Своїми вимогами учасники акції виголошують протест проти формули Штайнмаєра та капітуляції у війні проти Росії.

      Учасники акції пройшлися зі скверу "На валах", що біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації до пам'ятника Іванові Франку, який розташований навпроти Франкового університету, повідомив кореспондент 24 каналу.

      Цікаво: День захисника України-2019: програма заходів у Києві та інших містах

      Дорогою учасники маршу вигукували патріотичні гасла про Україну та українських захисників, а також закликали владу відмовитися від капітуляції проти Росії.

      Попереду колони активісти несли великий банер "Слава захисникам – ні капітуляції!". Дорогою до парку імені Франка разом з протестувальників ішли працівники поліції.

      У кінцевому пункті запланований концерт-привітання для українських захисників, який розпочався одразу ж після того, як колона підійшла до пам'ятника Франку.

      Марш "Ні капітуляції" у Львові: дивіться відео

      Протест проти капітуляції у Львові: дивіться фото

       

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      Автор: Василь Денисюк, Андрій Костюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі День захисника України Новини Львова Формула Штайнмаєра
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