У Львові проходить марш "Ні капітуляції!": фото і відео

У Львові активісти вийшли з протестом до Дня захисників України. Своїми вимогами учасники акції виголошують протест проти формули Штайнмаєра та капітуляції у війні проти Росії.

Учасники акції пройшлися зі скверу "На валах", що біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації до пам'ятника Іванові Франку, який розташований навпроти Франкового університету, повідомив кореспондент 24 каналу.

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Дорогою учасники маршу вигукували патріотичні гасла про Україну та українських захисників, а також закликали владу відмовитися від капітуляції проти Росії.

Попереду колони активісти несли великий банер "Слава захисникам – ні капітуляції!". Дорогою до парку імені Франка разом з протестувальників ішли працівники поліції.

У кінцевому пункті запланований концерт-привітання для українських захисників, який розпочався одразу ж після того, як колона підійшла до пам'ятника Франку.

Марш "Ні капітуляції" у Львові: дивіться відео

Протест проти капітуляції у Львові: дивіться фото