У мережу виклали відео з борту, яким поверталися українські в'язні

В Україну 7 вересня повернулися полонені моряки і в'язні Кремля. У мережі з’явилося відео, як вони сідали у літак в Москві та їхню зустріч в аеропорту "Борисполі".

Опублікував його у Facebook Євген Прокопишин. Можна побачити, як українців супроводжували від автобуса до літака працівники російського ФСБ.

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Біля трапу літака їх зустрічав заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.



Проводжали в'язнів працівники ФСБ

Також можна побачити Станіслава Клика, який повернувся у важкому стані. Загалом, на борту звільнені вітали один одного та спілкувалися. Коли літак зайшов на посадку, то всі почали аплодувати та вигукнули "Слава Україні".



При приземленні в аеропорту всі почали аплодувати

У "Борисполі" звільнених українців зустрічав Президент України Володимир Зеленський та родичі.

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А ось виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. А президент країни Володимир Путін тим часом милувався гімнастками на стадіоні "Лужники". Кого Україна віддала Росії в обмін на політв’язнів – читайте тут.

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Літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу