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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      У мережу виклали відео з борту, яким поверталися українські в'язні

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      Обмін полоненими
      Обмін полоненими / 24 канал / Ростислав Лабенський

      В Україну 7 вересня повернулися полонені моряки і в'язні Кремля. У мережі з’явилося відео, як вони сідали у літак в Москві та їхню зустріч в аеропорту "Борисполі".

      Опублікував його у Facebook Євген Прокопишин. Можна побачити, як українців супроводжували від автобуса до літака працівники російського ФСБ.

      Цікаво! Як зустрічали звільнених людей в Україні та в Росії: відеопорівняння

      Біля трапу літака їх зустрічав заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

      звільнення полонених зеленський сенцов
      Проводжали в'язнів працівники ФСБ

      Також можна побачити Станіслава Клика, який повернувся у важкому стані. Загалом, на борту звільнені вітали один одного та спілкувалися. Коли літак зайшов на посадку, то всі почали аплодувати та вигукнули "Слава Україні".

      звільнення полонених
      При приземленні в аеропорту всі почали аплодувати

      У "Борисполі" звільнених українців зустрічав Президент України Володимир Зеленський та родичі.

      Як зустрічали українських бранців: дивіться відео 24 каналу

      А ось виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. А президент країни Володимир Путін тим часом милувався гімнастками на стадіоні "Лужники". Кого Україна віддала Росії в обмін на політв’язнів – читайте тут.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35".

      Літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      звілнення полонених моряки 
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу
       
      сенцов полонені зеленський сенцов
      В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу
      blog_ava
      Вишинський каже, що не погоджувався на обмін, а його заява – фейк
      сьогодні
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      Теги: Новини України Обмін полоненими Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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