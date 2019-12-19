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      У Миколаєві в каналізаційному колодязі знайшли труп чоловіка

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      У Миколаєві в каналізаційному колодязі знайшли труп / novosti-n.org

      У центрі Миколаєва знайшли тіло чоловіка в каналізаційному колодязі. Труп виявили мешканці будинку, яких турбував характерний запах.

      Мешканці були стурбовані характерним запахом, який із кожним днем ставав усе сильніше. Заглянувши в незакритий колодязь, жителі побачили нерухоме тіло і звернулись до поліції. Про це повідомляє Novosti-n.org.

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      На місце події прибули два екіпажі поліції і слідчо-оперативна група. Правоохоронці зазначили, що труп лежить на глибині більше трьох метрів і, судячи, по сильному трупному запаху – тіло перебувало в колодязі не менше 5 днів.

      каналізація труп чоловік поліція
      У Миколаєві в каналізаційному колодязі знайшли труп / Фото: Novosti-n.org

      Що саме сталося в даному випадку, будуть з’ясовувати правоохоронні органи.

      колодязь труп
      У Миколаєві в каналізаційному колодязі знайшли труп / Фото: Novosti-n.org

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Миколаєва Поліція
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