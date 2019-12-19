У Миколаєві в каналізаційному колодязі знайшли труп чоловіка

У центрі Миколаєва знайшли тіло чоловіка в каналізаційному колодязі. Труп виявили мешканці будинку, яких турбував характерний запах.

Мешканці були стурбовані характерним запахом, який із кожним днем ставав усе сильніше. Заглянувши в незакритий колодязь, жителі побачили нерухоме тіло і звернулись до поліції. Про це повідомляє Novosti-n.org.

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На місце події прибули два екіпажі поліції і слідчо-оперативна група. Правоохоронці зазначили, що труп лежить на глибині більше трьох метрів і, судячи, по сильному трупному запаху – тіло перебувало в колодязі не менше 5 днів.



У Миколаєві в каналізаційному колодязі знайшли труп / Фото: Novosti-n.org

Що саме сталося в даному випадку, будуть з’ясовувати правоохоронні органи.



У Миколаєві в каналізаційному колодязі знайшли труп / Фото: Novosti-n.org