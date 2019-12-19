В Николаеве в канализационном колодце нашли труп мужчины

В центре Николаева нашли тело мужчины в канализационном колодце. Труп обнаружили жильцы дома, которых беспокоил характерный запах.

Жители были обеспокоены характерным запахом, который с каждым днем становился все сильнее. Заглянув в незакрытый колодец, жители увидели неподвижное тело и обратились в полицию. Об этом сообщает Novosti-n.org.

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На место происшествия прибыли два экипажа полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители отметили, что труп лежит на глубине более трех метров и, судя, по сильному трупному запаху – тело находилось в колодце не менее 5 дней.



В Николаеве в канализационном колодце нашли труп / Фото: Novosti-n.org

Что именно произошло в данном случае, будут выяснять правоохранительные органы.



В Николаеве в канализационном колодце нашли труп / Фото: Novosti-n.org