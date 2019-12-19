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      В Николаеве в канализационном колодце нашли труп мужчины

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      В Николаеве в канализационном колодце нашли труп / novosti-n.org

      В центре Николаева нашли тело мужчины в канализационном колодце. Труп обнаружили жильцы дома, которых беспокоил характерный запах.

      Жители были обеспокоены характерным запахом, который с каждым днем становился все сильнее. Заглянув в незакрытый колодец, жители увидели неподвижное тело и обратились в полицию. Об этом сообщает Novosti-n.org.

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      На место происшествия прибыли два экипажа полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители отметили, что труп лежит на глубине более трех метров и, судя, по сильному трупному запаху – тело находилось в колодце не менее 5 дней.

      каналізація труп чоловік поліція
      В Николаеве в канализационном колодце нашли труп / Фото: Novosti-n.org

      Что именно произошло в данном случае, будут выяснять правоохранительные органы.

      колодязь труп
      В Николаеве в канализационном колодце нашли труп / Фото: Novosti-n.org

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Полиция Новости Николаева
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