У Мукачеві агресивні молодики без розбору накинулися на відвідувачів кафе: відео

У Мукачеві в одне з кафе увірвалася група агресивних молодиків у спортивній формі. Вони накинулися на відвідувачів і почали кийками без розбору бити всіх: і чоловіків, і жінок. У інтернеті пишуть, що мовиться про кафе "Веронія".

Відповідні кадри з камер відеоспостереження з’явилися у мережі. На відео видно, що група молодиків зайшла у приміщення закладу та почала гамселети відвідувачів, які сиділи за столиками. Найбільші удари прийняли на себе хлопці, щоправда постраждали і жінки. Зауважимо, що у хід йшли не лише кулаки, але й кийки, які нападники принесли з собою.

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Бійка у кафе в Мукачеві: дивіться відео

Тим часом, у поліції Мукачева повідомили, що вони "розпочали перевірку за фактом неправомірних дій групи осіб, які вчинили бійку у одній із кав‘ярень міста".

Крім того, поліцейські встановлюють особи зловмисників, продовжують з‘ясовувати обставини правопорушення та опитують можливих свідків події. Попередня кваліфікація – хуліганство. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

За їхніми словами, інцидент трапився 26 грудня близько 22:00 у кав‘ярні на вулиці Росвигівській. Про нього вони дізналися з мережі інтернет.

У Мукачеві агресивні молодики почали гамселити відвідувачів кафе: відео інциденту

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Схоже нещодавно сталося у Києві. У столиці агресивні молодики рознесли одну з піцерій. Спершу вони почали конфліктувати з відвідувачами, а потім переключилися на персонал. У результаті зав’язалася масова бійка.