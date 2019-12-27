00:17
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У Мукачеві агресивні молодики без розбору накинулися на відвідувачів кафе: відео

      1078 Читать новость на русском
      Сутичка у кафе в Мукачеві: молодики почали бити без розбору всіх / Скрін з відео

      У Мукачеві в одне з кафе увірвалася група агресивних молодиків у спортивній формі. Вони накинулися на відвідувачів і почали кийками без розбору бити всіх: і чоловіків, і жінок. У інтернеті пишуть, що мовиться про кафе "Веронія".

      Відповідні кадри з камер відеоспостереження з’явилися у мережі. На відео видно, що група молодиків зайшла у приміщення закладу та почала гамселети відвідувачів, які сиділи за столиками. Найбільші удари прийняли на себе хлопці, щоправда постраждали і жінки. Зауважимо, що у хід йшли не лише кулаки, але й кийки, які нападники принесли з собою.

      Зверніть увагу! Кива погрожував з'їсти "слугу народу" Мотовиловця: відео

      Бійка у кафе в Мукачеві: дивіться відео 

      Тим часом, у поліції Мукачева повідомили, що вони "розпочали перевірку за фактом неправомірних дій групи осіб, які вчинили бійку у одній із кав‘ярень міста".

      Крім того, поліцейські встановлюють особи зловмисників, продовжують з‘ясовувати обставини правопорушення та опитують можливих свідків події. Попередня кваліфікація – хуліганство. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

      За їхніми словами, інцидент трапився 26 грудня близько 22:00 у кав‘ярні на вулиці Росвигівській. Про нього вони дізналися з мережі інтернет.

      У Мукачеві агресивні молодики почали гамселити відвідувачів кафе: відео інциденту 

      До речі! Справа підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко: в Апеляційному суді зчинилася сутичка – відео

      Схоже нещодавно сталося у Києві. У столиці агресивні молодики рознесли одну з піцерій. Спершу вони почали конфліктувати з відвідувачами, а потім переключилися на персонал. У результаті зав’язалася масова бійка.

      Що буде з гривнею найближчим часом: в уряді дали прогноз
      27 грудня
      3584
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Закарпаття Сутички
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 27 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      27 грудня , 22:30 Головні новини 27 грудня: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди боргу та авіакатастрофа в Алмати
      Лія Бонавська 533
      27 грудня , 21:22 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Катерина Степанова 638
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      222
      27 грудня , 21:05 Бізнес в Україні 2019: як минув рік для ключових гравців на ринку технологій
      Ірина Полицька 441
      27 грудня , 20:40 Засновниця секс-готелю: Секс – важлива частина життя, але у нас її обходять стороною 18+
      Євгенія Мазур 2655
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук