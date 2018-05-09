У музеї мадам Тюссо з’явились фігури принца Гаррі та Меган Маркл

За 10 днів до довгоочікуваного весілля принца Гаррі та Меган Маркл, в Лондоні у музеї мадам Тюссо з’явились 2 фігури молодят. Експозиція вражає схожістю з реальними молодятами.

Офіційне відкриття воскових фігур відбулось сьогодні, 9 травня. Принца Гаррі відобразили в синьому костюмі, який тримає одну руку під піджаком, – саме таку звичку має королівський нащадок в реальному житті.

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Воскові фігури принца Гаррі та Меган Маркл у музеї мадам Тюссо в Лондоні

Щодо Меган Маркл, то її "одягнули" у лаконічну сукню смарагдового відтінку та в бежеві туфлі-човники, а образ завершили розпущеним волоссям і ніжним макіяжем. На руці фігури Меган також красується чарівна обручка.



Воскові фігури принца Гаррі та Меган Маркл у музеї мадам Тюссо в Лондоні



Воскова фігура Меган Маркл

Нагадаємо, що однією з нещодавно відкритих воскових фігур стала постать Меланії Трамп, яку розмістили біля фігури її чоловіка – президента США Дональда Трампа.