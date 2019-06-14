16:17
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Програми Інновації
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      У Норвегії побудують унікальну "літаючу" електростанцію: фото та відео

      Інновації 8 Читать новость на русском

      Потужні компанії Shell та Makani створили унікальний вітрогенератор, що нагадує повітряного змія, який літає попід хмарами і виробляє електрику.

      Літаючий вітрогенератор виконаний у вигляді кордового планера з розмахом крил понад 25 метрів. На його борту встановлено вісім пропелерів, кожен – майже 2,5 метри в діаметрі. Вони допомагають апарату триматися в повітрі й одночасно виконують роль вітрових турбін.

      Як заробляти на сонячній енергії – дивіться у програмі "Інновації" про домашню міні-електростанцію Smartflower

      Вітрогенератор з'єднаний із землею спеціальним тросом, через який вироблена електрика передається на пульт, і далі – в енергомережу.

      Після злету апарат здіймається на робочу висоту – приблизно 300 метрів – та кружляє навколо бази, генеруючи енергію. На відміну від традиційних наземних вітроелектростанцій, які є надто залежними від метеоумов, конструкція летючих вітрогенераторів показала себе щонайменше на 50% ефективнішою, оскільки апарат перебуває на висоті, де постійно дме вітер.

      літальна електростаніція норвегія
       

      Потужність експериментальної моделі, яку вперше випробували ще у 2017 році, становила 600 кіловатів. Однак розробники стверджують, що це далеко не межа.

      летюча електростанція
      Вітрогенератор

      Конструкція передбачає можливість облаштування "летючих електростанцій" не лише на суші, а й безпосередньо у морі, де вітри, зазвичай ще потужніші. У такому випадку нижній кінець тросу зав'язаний до спеціального буя на поверхні води, закріпленого на місці за допомогою анкера.

      літаюча електростанція
      Апарат злітає на 300 метрів

      Електростанція саме такого типу має невдовзі з'явитися біля узбережжя Норвегії. Проект, обіцяють, запрацює уже до кінця 2019 року.

      blog_ava
      Трійця 2019 в Україні: дата і чи буде свято вихідним днем
      сьогодні
      18476
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу
      сьогодні , 16:02 Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу
      Ірина Поліщук 349
      Далекі від доброчесності: ВККС кришує одіозних суддів та фальсифікує голосування
      сьогодні , 16:00 Далекі від доброчесності: ВККС кришує одіозних суддів та фальсифікує голосування
      Фундація DEJURE 179
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі
      сьогодні , 15:50 Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі
      252
      Действия Филарета подыгрывают Москве и дискредитируют ПЦУ
      сьогодні , 15:23 Действия Филарета подыгрывают Москве и дискредитируют ПЦУ
      Злой Одессит 1293
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук