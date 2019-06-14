У Норвегії побудують унікальну "літаючу" електростанцію: фото та відео

Потужні компанії Shell та Makani створили унікальний вітрогенератор, що нагадує повітряного змія, який літає попід хмарами і виробляє електрику.

Літаючий вітрогенератор виконаний у вигляді кордового планера з розмахом крил понад 25 метрів. На його борту встановлено вісім пропелерів, кожен – майже 2,5 метри в діаметрі. Вони допомагають апарату триматися в повітрі й одночасно виконують роль вітрових турбін.

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Вітрогенератор з'єднаний із землею спеціальним тросом, через який вироблена електрика передається на пульт, і далі – в енергомережу.

Після злету апарат здіймається на робочу висоту – приблизно 300 метрів – та кружляє навколо бази, генеруючи енергію. На відміну від традиційних наземних вітроелектростанцій, які є надто залежними від метеоумов, конструкція летючих вітрогенераторів показала себе щонайменше на 50% ефективнішою, оскільки апарат перебуває на висоті, де постійно дме вітер.





Потужність експериментальної моделі, яку вперше випробували ще у 2017 році, становила 600 кіловатів. Однак розробники стверджують, що це далеко не межа.



Вітрогенератор

Конструкція передбачає можливість облаштування "летючих електростанцій" не лише на суші, а й безпосередньо у морі, де вітри, зазвичай ще потужніші. У такому випадку нижній кінець тросу зав'язаний до спеціального буя на поверхні води, закріпленого на місці за допомогою анкера.



Апарат злітає на 300 метрів

Електростанція саме такого типу має невдовзі з'явитися біля узбережжя Норвегії. Проект, обіцяють, запрацює уже до кінця 2019 року.