У пенсіонера Міноборони позитивний тест на коронавірус

До Національного військово-медичного клінічного центру у Києві звернувся пенсіонер, колишній працівник Міноборони, зі скаргами на стан здоров’я. Чоловіку провели експрес-тести на коронавірус, один з яких дав позитивний результат. Проте на остаточний висновок ще очікують. Пенсіонер перебуває у спеціальному боксі.

Про те, що в Україні може бути ще один клінічно підтверджений випадок коронавірусу повідомили у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

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До Національного військово-медичного клінічного центру Київського військового госпіталю 17 березня прийняли пацієнта з підозрою на коронавірус,

– йдеться в повідомленні.

Хворий – пенсіонер, колишній працівник Міністерства оборони. У госпіталь звернувся зі скаргами на стан здоров’я.

За словами пацієнта, він контактував зі своїм другом, у якого начебто було ГРЗ. Також чоловік повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають за кордоном.

Військовому пенсіонеру провели два експрес-тести на виявлення коронавірусу. Один з них дав позитивний результат. Наразі чоловік перебуває у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".

У нього також взяли біологічні проби на коронавірус. Їх надіслали до Київського міського лабораторного центру. Результати досліджень надійдуть до військового госпіталю протягом 3 робочих днів.

Стан здоров’я пацієнта задовільний. Він перебуває під постійним медичним наглядом. Йому надають симптоматичне лікування.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 18 березня лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом . Два з них – летальні.

. Два з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.



Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу​