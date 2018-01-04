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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Польщі упевнені, що Угорщина заблокує будь-які "антипольські" санкції ЄС

18:43, сьогодні 473 Читать новость на русском
Міхал Дворчик
Міхал Дворчик / Фото з вільних джерел

На думку голови канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхала Дворчика, у цьому рішенні можна не сумніватися.

Дворчик розповів про це в ефірі польського радіо Trojka, пише "Укрінформ".

Голова канцелярії польського прем'єра підкреслив, що в цьому можна не сумніватися не лише через дружні відносини Польщі й Угорщини.

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Але й тому, що це суперечить інтересам країн Центральної Європи, і звинувачення з боку Єврокомісії не мають під собою юридичних підстав.

Можна бути упевненими в цьому на 100%, і ми про це давно знаємо. Перед Різдвом прем’єр Віктор Орбан абсолютно однозначно висловився у цій справі (блокування антипольських санкцій). Під час учорашнього візиту він це підтвердив,
– заявив Дворчик.

Теги: Санкції Новини політики Євросоюз Польща Угорщина
Джерело: 24 Канал
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