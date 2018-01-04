У Польщі упевнені, що Угорщина заблокує будь-які "антипольські" санкції ЄС

На думку голови канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхала Дворчика, у цьому рішенні можна не сумніватися.

Дворчик розповів про це в ефірі польського радіо Trojka, пише "Укрінформ".

Голова канцелярії польського прем'єра підкреслив, що в цьому можна не сумніватися не лише через дружні відносини Польщі й Угорщини.

Читайте також: Україна домагатиметься розширення санкцій Канади проти Росії, – посол

Але й тому, що це суперечить інтересам країн Центральної Європи, і звинувачення з боку Єврокомісії не мають під собою юридичних підстав.

Можна бути упевненими в цьому на 100%, і ми про це давно знаємо. Перед Різдвом прем’єр Віктор Орбан абсолютно однозначно висловився у цій справі (блокування антипольських санкцій). Під час учорашнього візиту він це підтвердив,

– заявив Дворчик.

