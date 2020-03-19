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      У Полтаві ремонтують ділянку траси Київ-Харків-Довжанський, – координатор "Великого будівництва"

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      Юрій Голик

      У рамках Національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, продовжується ремонт ділянки траси М-03 – дороги міжнародного значення на території України.

      Зокрема, на даному етапі активна робота ведеться на ділянці в місті Полтава.

      Про це повідомив координатор "Велике будівництва" Юрій Голик.

      "Полтавська область. Траса М-03 Київ – Харків – Довжанський. Ділянка у Полтаві. Вул. Київське шосе і вул. Харківське шосе. Капітальний ремонт", – написав він.

      Нагадаємо, у рамках "Великого будівництва" з початком весни в Україні стартував процес капітального ремонту доріг міжнародного, національного та місцевого значення, всього за рік планується відремонтувати понад 6,5 тис. автомобільних трас.

      На ремонт доріг у 2020 році планують витратити рекордну суму – близько 85 млрд гривень. Частина цих коштів прийде з бюджету, решта буде дофінансована залученими коштами. Обласні державні адміністрації отримають 22 млрд гривень з Дорожнього фонду.

      Координатор Національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик раніше повідомляв, що станом на 1 березня всі обласні держадміністрації вже затвердили свої плани по ремонту доріг на рік.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новини України Новини Полтави Дороги
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