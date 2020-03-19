У Полтаві ремонтують ділянку траси Київ-Харків-Довжанський, – координатор "Великого будівництва"

У рамках Національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, продовжується ремонт ділянки траси М-03 – дороги міжнародного значення на території України.

Зокрема, на даному етапі активна робота ведеться на ділянці в місті Полтава.

Про це повідомив координатор "Велике будівництва" Юрій Голик.

"Полтавська область. Траса М-03 Київ – Харків – Довжанський. Ділянка у Полтаві. Вул. Київське шосе і вул. Харківське шосе. Капітальний ремонт", – написав він.

Нагадаємо, у рамках "Великого будівництва" з початком весни в Україні стартував процес капітального ремонту доріг міжнародного, національного та місцевого значення, всього за рік планується відремонтувати понад 6,5 тис. автомобільних трас.

На ремонт доріг у 2020 році планують витратити рекордну суму – близько 85 млрд гривень. Частина цих коштів прийде з бюджету, решта буде дофінансована залученими коштами. Обласні державні адміністрації отримають 22 млрд гривень з Дорожнього фонду.

Координатор Національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик раніше повідомляв, що станом на 1 березня всі обласні держадміністрації вже затвердили свої плани по ремонту доріг на рік.