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      У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського

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      Зеленський не домовиться з Путіним про мир
      Зеленський не домовиться з Путіним про мир / Радіо Свобода

      Виборець Володимира Зеленського хоче одного – спокійно й у добробуті жити в Україні без зайвого клопоту.

      Сам Володимир Зеленський хоче саме такою Україною керувати і красуватися під софітами в ролі "Слуги народу". 

      Ігор Коломойський хоче просто багато грошей і "Приватбанк".

      Брати Шефіри хочуть продавати свої серіали в Росію – куди ж іще?

      Все це класичні бажання обивателів – незалежно від того, мають вони на рахунках мільярди, мільйони чи кілька тисяч гривень.

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      А Володимир Путін хоче зовсім іншого. У нього вирішені питання з мільярдами, мільйонами, софітами та іншою дурнею. Йому не потрібен банк, і серіалів він не знімає. Він хоче відновити Російську державу в її "природних кордонах" – тобто в межах СРСР або Російської імперії. Тобто з включенням у ці кордони України. І він над цим працює.

      І нехай Зеленський навіть не намагається зрозуміти, навіщо Путіну це потрібно. Він ніколи цього не зрозуміє, ніякий Коломойський йому цього не пояснить, ніякі Шефіри навіть не здогадаються. Людям, що живуть поза світом сутінкових фантазій диктаторів, вхід туди заборонений. Я і сам абсолютно не готовий пояснити Зеленському справжні причини бажань Путіна. Я просто розумію, що ці бажання є. І що більшість співгромадян російського президента їх поділяє.

      Тому з Путіним не можна домовитися про мир. І не можна домовитися про гроші. Плювати він хотів на мир, на гроші, на Зеленського, на Коломойського, на серіали Шефірів та інший дріб'язок. Він – цар-визволитель. Він хоче звільнити нас від нас.

      Тому нам доведеться воювати, або ж здаватися і погоджуватися на інкорпорацію до складу Росії. Ніякого іншого виходу немає. І так, з обранням Зеленського конфлікт може тільки посилитися з однієї простої причини. Український президент може тільки говорити про примус Росії до миру на зустрічах зі своїми західними колегами. А російський президент може примушувати Україну до миру без розмов – обстрілами, диверсіями, навіть новою війною і новими територіальними захопленнями.

      Для початку це потрібно просто зрозуміти. Зрозуміти Путіна і зрозуміти рівень своєї відповідальності. Адже з моменту інавгурації Зеленського відповідальність за кожне відібране життя, за кожну понівечену долю, за кожен зруйнований будинок лежить особисто на новому президенті України. І на кожному, хто за нього проголосував.

      Автор: Віталій Портніков
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Україна – Росія Новини політики Новини Росії Володимир Путін Публікації
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