12:13
6 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Страшна зброя Путіна. Відеогра з оголеним Сталіним
      Вєсті Кремля
      22:48, 5 червня
      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
      Вєсті.UA
      22:05, 5 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, 5 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Блог Соцмережі

      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань

      478
      Візит Президента України Зеленського до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі
      Візит Президента України Зеленського до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі / Сайт президента

      Володимир Зеленський говорив у Брюсселі про необхідність посилення тиску на Росію і примусу цієї країни до миру шляхом спільних дій Заходу і України. Правильна і абсолютно логічна постановка питання новим президентом. Але є інші питання.

      Перше – чи розуміє Володимир Зеленський, що ця його заява – визнання правильності і, що найголовніше, безальтернативності курсу, який всі ці роки проводив президент Петро Порошенко?

      Читайте також: Ескалація конфлікту на Донбасі: Зеленський звернувся до Росії

      Друге – чи розуміє Володимир Зеленський, що заявами про "примус Росії до миру" він фактично знищує навіть теоретичні можливості для діалогу з Володимиром Путіним. Навіть діалогу через посередників.

      Третє – чи розуміють українські олігархи, які ставили на Зеленського, щоб закінчити "ось це все", що "ось це все", швидше за все, не скінчиться, а посилиться і їм не бачити російських прибутків як своїх вух.

      Четверте – чи розуміє виборець Володимира Зеленського, який досі впевнений, що війна триває не тому, що це потрібно Путіну і Росії, а тому, що на ній "збагачувалося" українське керівництво, що конфлікт буде тривати і може навіть посилитися, якщо посилиться "примушення до миру".

      П'яте – коли мине кілька місяців, а війна все ще буде тривати, чи зрозуміє цей виборець, хто його справжній ворог. Можливо тепер вирішить, що війна не закінчується просто тому, що на ній збагачуються Зеленський і Коломойський?

      І останнє питання – може нам потрібно сказати правду хоча б самим собі. Український виборець, який не вважає Росію відповідальною за війну і шукає ворога у власній хаті, просто в цій війні на боці Росії, а не України?

      Автор: Віталій Портников
      Джерело: Facebook

      Читайте також: Зеленський обговорив з представниками ЄС санкції щодо тих, хто видає паспорти Росії на Донбасі

      blog_ava
      За кого українці готові проголосувати на виборах до Ради: результати опитування
      сьогодні
      5885
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Публікації Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      сьогодні , 12:05 Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      Блог Соцмережі 474
      Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      сьогодні , 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      Олена Булан 4177
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сьогодні , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 1314
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      5 червня , 23:06 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 27125
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      5 червня , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 711
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук