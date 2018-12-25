У РФ відреагували на заяву Терези Мей щодо російського вторгнення в Британію

У посольстві Росії у Великобританії назвали "спрямованим випадом" подяку Терези Мей британській армії за захист країни від вторгнення Росії. Російські дипломати кажуть, що їм жаль.

Про це повідомляє ТАСС.

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24 канал писав, що у своєму різдвяному зверненні прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей наголосила, що збройні сили країни грають ключову роль в забезпеченні захисту країни від російського вторгнення в територіальні води і повітряний простір Сполученого Королівства.

У російському посольстві кажуть, що словами Мей «здивовані».

У недосвідченого читача може скластися враження, що з боку Росії були спроби порушення повітряного простору і територіальних вод Великобританії. Такого ніколи не було,

– заявили у посольстві.

Натомість російські дипломати стверджують, що британське міністерство оборони нібито періодично рекламує "перехоплення "російських військових літаків і кораблів.

"Кожен раз мова йде про планові тренувальних місіях в міжнародному морському або повітряному просторі або про мирний прохід через Ла-Манш відповідно до міжнародного права", – додали у відомстві.

У посольстві РФ вважають, що керівництво Великобританії використовує Різдво "як привід для нагнітання антиросійських настроїв".

До слова, Україна і Великобританія домовились про спільні дії в реформуванні ЗСУ та ВМС – перші британські військовослужбовці прибудуть до України вже в січні. Виконання низки завдань у межах попередніх домовленостей між країнами пришвидшили через агресивні дії Росії щодо України.



Окрім того, корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. У середу, 19 грудня, корабель пришвартувався в Одесі – він пробуде там кілька днів.