В РФ отреагировали на заявление Терезы Мэй по поводу российского вторжения в Британию

В посольстве России в Великобритании назвали "направленным выпадом" благодарность Терезы Мэй британской армии за защиту страны от вторжения России. Российские дипломаты говорят, что им жаль.

Об этом сообщает ТАСС.

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24 канал писал, что в своем рождественском обращении премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что вооруженные силы страны играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства.

В российском посольстве говорят, что словами Мэй "удивлены".

У неискушенного читателя может сложиться впечатление, что со стороны России были попытки нарушения воздушного пространства и территориальных вод Великобритании. Такого никогда не было,

– заявили в посольстве.

Зато российские дипломаты утверждают, что британское министерство обороны якобы периодически рекламирует "перехват "российских военных самолетов и кораблей.

"Каждый раз речь идет о плановых тренировочных миссиях в международном морском или воздушном пространстве или о мирном проходе через Ла-Манш в соответствии с международным правом", – добавили в ведомстве.

В посольстве РФ считают, что руководство Великобритании использует Рождество "как повод для нагнетания антироссийских настроений".

К слову, Украина и Великобритания договорились о совместных действиях в реформировании ВСУ и ВМС – первые британские военнослужащие прибудут в Украину уже в январе. Выполнение ряда задач в рамках предыдущих договоренностей между странами ускорили из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

Кроме того, корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. В среду, 19 декабря, корабль пришвартовался в Одессе – он пробудет там несколько дней.