10:25
25 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      В РФ отреагировали на заявление Терезы Мэй по поводу российского вторжения в Британию

      187 Читати новину українською
      В посольстве РФ "выразили сожаление" из-за заявления Терезы Мэй относительно российского вторжения
      В посольстве РФ "выразили сожаление" из-за заявления Терезы Мэй относительно российского вторжения / Фото из открытых источников

      В посольстве России в Великобритании назвали "направленным выпадом" благодарность Терезы Мэй британской армии за защиту страны от вторжения России. Российские дипломаты говорят, что им жаль.

      Об этом сообщает ТАСС.

      Читайте также: "За ним последуют другие": в Британии ответили РФ военными кораблями в Украине

      24 канал писал, что в своем рождественском обращении премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что вооруженные силы страны играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства.

      В российском посольстве говорят, что словами Мэй "удивлены".

      У неискушенного читателя может сложиться впечатление, что со стороны России были попытки нарушения воздушного пространства и территориальных вод Великобритании. Такого никогда не было,
      – заявили в посольстве.

      Зато российские дипломаты утверждают, что британское министерство обороны якобы периодически рекламирует "перехват "российских военных самолетов и кораблей.

      "Каждый раз речь идет о плановых тренировочных миссиях в международном морском или воздушном пространстве или о мирном проходе через Ла-Манш в соответствии с международным правом", – добавили в ведомстве.

      В посольстве РФ считают, что руководство Великобритании использует Рождество "как повод для нагнетания антироссийских настроений".

      К слову, Украина и Великобритания договорились о совместных действиях в реформировании ВСУ и ВМС – первые британские военнослужащие прибудут в Украину уже в январе. Выполнение ряда задач в рамках предыдущих договоренностей между странами ускорили из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

      Кроме того, корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. В среду, 19 декабря, корабль пришвартовался в Одессе – он пробудет там несколько дней.

      Теги: Новости России Новости политики Тереза Мэй Великобритания
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      сегодня , 10:02 "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      Юлія Ліпенцева 212
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Мучительный выезд из "ЛНР": нужны взятки и адское терпение
      сегодня , 08:40 Мучительный выезд из "ЛНР": нужны взятки и адское терпение
      Ольга Черненко 1222
      "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      24 декабря , 22:00 "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      Юлія Ліпенцева 543
      Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      24 декабря , 20:01 Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      Світлана Попова 1298
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Трамп неожиданно вырвался вперед: что показывают опросы перед выборами в США
       1 ноября 2016 , 18:13
      Протесты "желтых жилетов": на какую сумму нанесен ущерб французской столице
       13 декабря , 17:30
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук