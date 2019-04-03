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      У Ryanair анонсували нові міжнародні рейси з двох українських міст

      933 Читать новость на русском
      У Ryanair анонсували нові міжнародні рейси
      У Ryanair анонсували нові міжнародні рейси

      Відомий ірландський лоукостер Ryanair планує відкрити два нові рейси з Харкова та Одеси до польського Познаню. Відомо, що квитки на рейси Харків – Познань та Одеса – Познань з'являться у продажі наприкінці жовтня.

      Рейси з українських міст будуть здійснюватися двічі на тиждень щовівторка та щонеділі. 

      Читайте також: Відомий лоукостер розпочав акційний продаж квитків Київ – Відень: ціни

      Ціни стартуються від 27 євро в один бік. До слова, Ryanair планував запустити ці рейси ще у червні, проте з невідомих причин їх перенесли на кінець жовтня.


      Вартість квитків Одеса – Познань

      Варто зазначити, що бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала новий рейс з Києва до столиці Іспанії Мадрида. Перший рейс відбудеться 3 жовтня замість 27.

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      Теги: Новини України авіація Новини Харкова Новини Одеси
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