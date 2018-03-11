У США просто в залі суду померла черниця, яка судилася з Кеті Перрі

У США 89-річна католицька черниця Кетрін Роуз Хольцман, яка кілька років брала участь у судовому позові з поп-зіркою Кеті Перрі через продаж монастиря в Лос-Анджелесі, впала і померла просто під час судового засідання.

Про це повідомляє "російська служба BBC" із посиланням на американські ЗМІ.

Сестра Кетрін Роуз Хольцман – одна з двох літніх черниць, які намагалися оскаржити продаж території колишнього монастиря співачці. У 2015 році Перрі вирішила придбати ділянку за 14,5 мільйона доларів і перетворити його на житлову резиденцію. Але проти виступили колишні мешканці монастиря.

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Сестра Кетрін Роуз і сестра Рита Келланан заявили, що їм неприємно передавати монастир і 3 гектари прилеглої території співачці, яка виконувала такі пісні як I Kissed A Girl ("Я поцілувала дівчину") і Ur So Gay ("Ти так схожий на гея").

За інформацією ЗМІ, Перрі відвідувала черниць з намаганнями вмовити їх не виступати проти угоди. Співачка навіть показувала їм своє татуювання з Ісусом і співала релігійні гімни. Проте черниць це не переконало.

Відтак, черниці спробували продати ділянку господині місцевого ресторану без схвалення архиєпархії. Кеті Перрі та Католицькій церкві була присуджена компенсація в майже 10 мільйонів доларів, оскільки їх адвокатам вдалося довести, що черниці не мали права продавати об'єкт.

Зазначається, що черницям не вдалося отримати згоду архієпископа Хосе Гомеса і Ватикану, який повинен схвалювати продаж будь-якої церковної власності вартістю понад 7,5 мільйона доларів.