У Туреччині люди вимагають, щоб кордони провінції Батман утворювали логотип Бетмена

Тисячі людей закликають скоригувати кордони турецької провінції Батман через те, щоб на мапі вона виглядала, як логотип Бетмена.

Відповідну петицію вже підписало більше 20 тисяч людей, повідомляє Meduza.

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Її на порталі Change.org наприкінці липня створив Кемаль Атакан Кюрджа.

Батману потрібні зміни! Ми можемо почати з кордону. Змінивши кордон, ми зробимо провінцію більш реалістичною,

– зазначив користувач в описі.

Крім того, автор пропозиції додав свою версію, як мав би виглядати Батман на мапі.

Петиція за зміну кордонів Батману

Інший користувач, який підтримав петицію, припустив, що змінити кордони недостатньо. Мовляв, Батман треба ще й перейменувати в Готем – на честь міста, де жив супергерой з коміксів DC.

Зауважимо, що насправді кордони Батману виглядають так.



Кордони провінції Батман

Очевидно, що петиція жодним чином не вплине на межі або назву провінції.

Цікаво, що у 2008 році голова міста Батман – однойменної столиці провінції – Хусейн Калкан звинувачував DC Comics і Warner Brosers, буцімто вони використовували ім'я супергероя без дозволу. Щоправда, місто Батман отримав свою назву півтора століття тому на честь однойменної річки, а перший комікс з Бетменом вийшов у 1939 році.