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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Туреччині попросили ізраїльського посла покинути країну через ситуацію у Секторі Гази

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Послу повідомили, що він має на деякий час покинути Туреччину
Послу повідомили, що він має на деякий час покинути Туреччину / qha.com.ua

Міністерство закордонних справ Туреччини попросило посла Ізраїлю покинути країну. Дипломату заявили, що таке прохання зумовлене ситуацією, яка трапилася 14 травня на кордоні із Сектором Гази.

Туреччина у вівторок, 15 травня, попросила посла Ізраїлю покинути країну після масштабного зіткнення на кордоні із Сектором Газа палестинців та ізраїльських солдатів, внаслідок якого загинуло 58 людей, передає Anadolu Agency.

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Джерела видання повідомили, що міністерство закордонних справ викликало ізраїльського посла Ейтана Наеха і повідомило йому, що було б "доречно", якби він повернувся до своєї країни "на деякий час".

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрилося посольство США, яке перенесли із Тель-Авіва. Приводом цьому послугувало визнання Дональдом Трампом Єрусалиму як столиці Ізраїлю у грудні минулого року.

Перенесення амбасади із Тель-Авіва спровокувало численні сутички на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, внаслідок яких загинуло щонайменше 58 палестинців та тисячі отримали поранення. Ізраїльські солдати відкрили по них вогонь. Наймолодшою жертвою стала 8-місячна дитина.

Своєю чергою, Білий дім назвав палестинський ісламістський рух "ХАМАС" винним у загибелі демонстрантів.

Теги: Новини політики Новини Ізраїля Новини Туреччини Палестина Обстріли у Газа
Джерело: 24 Канал
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