У Туреччині попросили ізраїльського посла покинути країну через ситуацію у Секторі Гази

Міністерство закордонних справ Туреччини попросило посла Ізраїлю покинути країну. Дипломату заявили, що таке прохання зумовлене ситуацією, яка трапилася 14 травня на кордоні із Сектором Гази.

Туреччина у вівторок, 15 травня, попросила посла Ізраїлю покинути країну після масштабного зіткнення на кордоні із Сектором Газа палестинців та ізраїльських солдатів, внаслідок якого загинуло 58 людей, передає Anadolu Agency.

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Джерела видання повідомили, що міністерство закордонних справ викликало ізраїльського посла Ейтана Наеха і повідомило йому, що було б "доречно", якби він повернувся до своєї країни "на деякий час".

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрилося посольство США, яке перенесли із Тель-Авіва. Приводом цьому послугувало визнання Дональдом Трампом Єрусалиму як столиці Ізраїлю у грудні минулого року.



Перенесення амбасади із Тель-Авіва спровокувало численні сутички на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, внаслідок яких загинуло щонайменше 58 палестинців та тисячі отримали поранення. Ізраїльські солдати відкрили по них вогонь. Наймолодшою жертвою стала 8-місячна дитина.

Своєю чергою, Білий дім назвав палестинський ісламістський рух "ХАМАС" винним у загибелі демонстрантів.