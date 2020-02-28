У ВМС України оцінили шанси російського десанту взяти Одесу

Стратегія розвитку Військово-морських сил України передбачає відновлення контролю над ситуацією на морі. І в України є комплект сил, який може завадити противнику вийти до берега, тобто російські десантники не "візьмуть" Одесу.

"Це спостереження за обстановкою. І ми повинні гарантовано бачити ситуацію в ближній зоні, щоб можна було своєчасно привести в повну готовність сили, нашу берегову артилерію, тому що це у найшвидший термін можна зробити. Тобто у нас є комплект сил, який може завадити противнику вийти до берега", – розповів в інтерв’ю Укрінформу віцеадмірал, перший заступник командувача ВМС Збройних сил України Андрій Тарасов.

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Він також відкинув можливість, зокрема, того, що російські десантники можуть "взяти" Одесу.

Не "візьмуть". У нас є достатній комплект сил, щоб відбити висадку десанту. Але ми повинні будувати таку стратегію, щоб противник не зміг навіть наблизитися до нашого берега. І це завдання цього етапу, над яким працюємо,

– сказав заступник командувача ВМС.

При цьому Тарасов наголосив, що не можна допустити ситуацію, щоб ворожий десант узагалі почав висадку.

"На землю він не повинен ступити з моря. І наше завдання – заблокувати доступ до нашого узбережжя. Оце суть першого етапу. Для цього треба відновити систему спостереження, наростити сили, які будуть стримувати ворога, і забезпечити захист портів, тому що це наша артерія, яка забезпечує торгівлю, прибуток. Ми повернемо наше право на Азовське море і на Керченську протоку", – запевнив віцеадмірал.

Він визнав, що ВМС України, безумовно, не досягнуть паритету з Росією по силах на морі. Але не слід казати, що "ми їх не переможемо".