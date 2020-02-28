06:20
28 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 НОВИНИ ТУРЕЧЧИНИ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна існують. Призначення російських робокопів
      Вєсті Кремля
      23:29, 27 лютого
      Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою
      Вєсті.UA
      19:43, 27 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 НОВИНИ ТУРЕЧЧИНИ НОВІ САНЖАРИ

      У ВМС України оцінили шанси російського десанту взяти Одесу

      - Читать новость на русском
      Заступник командувача ВМС Андрій Тарасов оцінилв шанси російського десанту взяти Одесу / daily.rbc.ua/ukr

      Стратегія розвитку Військово-морських сил України передбачає відновлення контролю над ситуацією на морі. І в України є комплект сил, який може завадити противнику вийти до берега, тобто російські десантники не "візьмуть" Одесу.

      "Це спостереження за обстановкою. І ми повинні гарантовано бачити ситуацію в ближній зоні, щоб можна було своєчасно привести в повну готовність сили, нашу берегову артилерію, тому що це у найшвидший термін можна зробити. Тобто у нас є комплект сил, який може завадити противнику вийти до берега", – розповів в інтерв’ю Укрінформу віцеадмірал, перший заступник командувача ВМС Збройних сил України Андрій Тарасов.

      Читайте також: Українські судна провели навчання в Азовському морі: кораблі РФ спостерігали на відстані

      Він також відкинув можливість, зокрема, того, що російські десантники можуть "взяти" Одесу.

      Не "візьмуть". У нас є достатній комплект сил, щоб відбити висадку десанту. Але ми повинні будувати таку стратегію, щоб противник не зміг навіть наблизитися до нашого берега. І це завдання цього етапу, над яким працюємо,
      – сказав заступник командувача ВМС.

      При цьому Тарасов наголосив, що не можна допустити ситуацію, щоб ворожий десант узагалі почав висадку.

      "На землю він не повинен ступити з моря. І наше завдання – заблокувати доступ до нашого узбережжя. Оце суть першого етапу. Для цього треба відновити систему спостереження, наростити сили, які будуть стримувати ворога, і забезпечити захист портів, тому що це наша артерія, яка забезпечує торгівлю, прибуток. Ми повернемо наше право на Азовське море і на Керченську протоку", – запевнив віцеадмірал.

      Він визнав, що ВМС України, безумовно, не досягнуть паритету з Росією по силах на морі. Але не слід казати, що "ми їх не переможемо".

      Ізраїль, вслід за Туреччиною, атакував Сирію, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Україна – Росія Збройні сили України Водний транспорт Чорне море Конфлікт в Азовському морі Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      27 лютого , 23:53 "Шахтар" у божевільному матчі з шістьма голами пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео
      Юрій Семенюк
      27 лютого , 22:46 Головні новини 27 лютого: українка підхопила коронавірус у Італії, 8 областям відключать газ
      Андрій Шляхтін
      27 лютого , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      27 лютого , 14:00 Orbi Luxe Palace: чому ви захочете інвестувати в нерухомість в сонячному Батумі
      27 лютого , 22:00 Що спільного у Суркова і нацистів?
      Денис Казанський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук