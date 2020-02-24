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      Українські судна провели навчання в Азовському морі: кораблі РФ спостерігали на відстані

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      Військові навчання в Азовському морі / Фейсбук ООС

      Українські броньовані артилерійські катери "Кременчук" та "Лубни" разом з кораблем "Онікс" 24 лютого відпрацювали спільний вихід у море та артилерійські стрільби. Навчання не минулися без присутності суден країни-агресора.

      Катери ФСБ Росії не наближалися до українських бронекатерів, проте вийшли на зв'язок, повідомили у фейсбуці Операції об'єднаних сил.

      До слова, Росія провела навчання зі стрільбами біля Криму: Путін спостерігав за пусками особисто

      Водночас окупанти запросили координати українських кораблів та попередили про "особливий статус проходження Керченської протоки".

      Важливо! Згідно з договором 2003 року, Азовське море та Керченська протока є історичними внутрішніми водами України та Російської Федерації. Натомість після анексії Криму у 2014 році держава-агресор де-факто привласнила Керченську протоку і вважає себе "морською володаркою". Вона неодноразово зупиняла українські та іноземні торговельні судна, затримувала українських рибалок, погрожувала своїми флотом та авіацією.

      Як зазначили в ООС, в Азовському морі був шторм і погодні умови не сприяли проведенню стрільб. Втім, екіпажі виконали завдання на "відмінно", уразивши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 міліметрів усі цілі. 

      Участь у спільних військових навчаннях взяли катери "Кременчук" та "Лубни" спільно з кораблем спеціального забезпечення "Онікс". Він належить морській охороні Державної прикордонної служби України.

      Що відомо про військові кораблі?"Кременчук" та "Лубни" – це бронекатери типу "Гюрза-М", нові судна, спущені на воду лише восени 2018 року. Екіпажі катерів мають досвід подібних стрільб.

      Малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" та "Лубни" можуть розвивати швидкість у 25 вузлів, а їхня осадка складає 1 метр. Катери оснащений зенітно-ракетним комплексом та двома модулями "Штурм".

      Дивіться фотозвіт зі спільних військових навчань:

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України ФСБ Зброя Водний транспорт Україна – Росія
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