Українські судна провели навчання в Азовському морі: кораблі РФ спостерігали на відстані

Українські броньовані артилерійські катери "Кременчук" та "Лубни" разом з кораблем "Онікс" 24 лютого відпрацювали спільний вихід у море та артилерійські стрільби. Навчання не минулися без присутності суден країни-агресора.

Катери ФСБ Росії не наближалися до українських бронекатерів, проте вийшли на зв'язок, повідомили у фейсбуці Операції об'єднаних сил.

До слова, Росія провела навчання зі стрільбами біля Криму: Путін спостерігав за пусками особисто

Водночас окупанти запросили координати українських кораблів та попередили про "особливий статус проходження Керченської протоки".

Важливо! Згідно з договором 2003 року, Азовське море та Керченська протока є історичними внутрішніми водами України та Російської Федерації. Натомість після анексії Криму у 2014 році держава-агресор де-факто привласнила Керченську протоку і вважає себе "морською володаркою". Вона неодноразово зупиняла українські та іноземні торговельні судна, затримувала українських рибалок, погрожувала своїми флотом та авіацією.

Як зазначили в ООС, в Азовському морі був шторм і погодні умови не сприяли проведенню стрільб. Втім, екіпажі виконали завдання на "відмінно", уразивши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 міліметрів усі цілі.

Участь у спільних військових навчаннях взяли катери "Кременчук" та "Лубни" спільно з кораблем спеціального забезпечення "Онікс". Він належить морській охороні Державної прикордонної служби України.

Що відомо про військові кораблі?"Кременчук" та "Лубни" – це бронекатери типу "Гюрза-М", нові судна, спущені на воду лише восени 2018 року. Екіпажі катерів мають досвід подібних стрільб.



Малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" та "Лубни" можуть розвивати швидкість у 25 вузлів, а їхня осадка складає 1 метр. Катери оснащений зенітно-ракетним комплексом та двома модулями "Штурм".

Дивіться фотозвіт зі спільних військових навчань: