WebMoney заблокували в Україні: що буде з грошима українців в електронних гаманцях

Міжнародна система Webmoney Transfer запевнила, що збереже гроші українських користувачів. Також не пізніше 24 травня 2021 року система конвертує титульні знаки WMU з "заморожених" гаманців на титульні знаки WMZ по курсу гривні до долара, який буде встановлений на цю дату.

Відповідне звернення отримали користувачі системи WebMoney.UA, повідомляє InternetUA.

Працювати з іншими типами титульних знаків, окрім гривні, система буде в колишньому режимі.

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"Цим листом кожен наш користувач в Україні отримує запевнення, що міжнародна система WebMoneyTransfer буде продовжувати повноцінне його обслуговування за всіма типами гаманців, крім гривні", – мовиться у повідомленні.

Обмін на українську гривню буде відновлений негайно після скасування санкцій, яке, сподіваємося, відбудеться раніше заявленого від трирічного терміну,

– додали у Webmoney Transfer.

Нагадаємо, що українська влада повністю заборонила електронні гаманці WebMoney строком на три роки. Згодом стало відомо про блокування в країні 4 мільйонів електронних гаманців WebMoney.

Що таке WebMoney? Це система електронних розрахунків, заснована в 1998 році і належить WM Transfer Ltd. Технічна підтримка та розробка програмного забезпечення знаходиться в Росії. Однак, WebMoney не зареєстрована в Росії як система електронних платежів, оскільки, з юридичної точки зору, титульні знаки не є електронними грошима.