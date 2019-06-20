У Зеленського прокоментували рішення КСУ щодо розпуску Ради

У команді Володимира Зеленського не сумнівались у конституційності указу щодо розпуску Верховної Ради. Конституційний суд своїм рішенням підтвердив незалежність та неупередженість.

При підготовці указу про розпуск Верховної Ради юридичну правоту вивірили максимально ретельно, заявив представник Президента України в Конституційному суді Федір Веніславський, повідомляється на президентськомку сайті.

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"Конституційний суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права", – наголосив він.

Веніславський зазначив, що в команді глави держави не мали сумнівів у конституційності указу.

І Конституційний суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції,

– додав представник Зеленського.

Таким чином, підкреслив Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Президента.

Конституційний суд України провів закрите засідання 20 червня, на якому розглянув законність розпуску Президентом України Володимиром Зеленським, Верховної Ради. Суд таки дозволив розпустити Верховну Раду восьмого скликання.

Тож парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня, тож позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.

Пізніше Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд тоді заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.



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