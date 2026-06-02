Ініціаторами програми стали Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) разом із Міністерством закордонних справ України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України та Міністерством молоді та спорту України, передає 24 Канал.

Що відомо про UA NEXT GENERATIONS

Проєкт покликаний допомогти українським підліткам зберігати зв’язок із Батьківщиною, формувати сучасну українську ідентичність та ставати частиною глобальної української спільноти.

Як зазначив заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) Дмитро Бондаренко, сьогодні одним із ключових завдань є збереження людського капіталу та підтримка зв’язку молодих українців, які через війну або інші обставини опинилися за кордоном, з Україною.

Проєкт "UA NEXT GENERATIONS" – це потужна, дієва екосистема для взаємодії та розвитку молоді. Ми прагнемо, щоб кожен підліток, незалежно від географії проживання, відчував себе невіддільною частиною сучасної України, здобував корисні знання, знаходив однодумців та впевнено представляв нашу державу на міжнародній арені,

– наголосив він.

UA NEXT GENERATIONS пропонує учасникам:

інтерактивні заняття у сучасному та доступному форматі;

навчання на теми української ідентичності, історії, мови, культури та досягнень українців у світі;

спілкування та нові знайомства з однолітками з понад 100 країн;

можливість стати частиною глобальної спільноти молодих українців.

UA NEXT GENERATIONS / Фото Асоціація інноваційної та цифрової освіти

Програма розроблена для українських підлітків віком від 10 до 18 років та їхніх родин. Вона дає можливість дітям відчувати свою приналежність до України незалежно від країни проживання, а батькам – підтримувати культурний і ціннісний зв’язок своїх дітей з українською спільнотою. Програма отримала позитивний висновок щодо застосування від Державної установи "Український інститут розвитку освіти" Міністерства освіти і науки України.

За результатами участі кожен учасник отримає сертифікат "Молодий Амбасадор України" та долучиться до міжнародної мережі молодіжних лідерів.

Заняття проходитимуть онлайн у три потоки з урахуванням різних часових поясів.

Зареєструватися можна за посиланням, обравши свій регіон проживання:

1 потік – Європа, Близький Схід, Африка

Щосуботи з 06 червня по 04 липня 2026 року

Реєстрація для 1 потоку

2 потік – Північна та Південна Америка

Щосуботи з 11 липня по 08 серпня 2026 року

Реєстрація для 2 потоку

3 потік – Азійсько-Тихоокеанський регіон

Щосуботи з 15 серпня по 12 вересня 2026 року

Реєстрація для 3 потоку

Зверніть увагу, що участь у програмі є безкоштовною, однак кількість місць обмежена. Презентація проєкту доступна за посиланням.